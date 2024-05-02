Татарстан открывает новый туристический маршрут по древним торговым городам

Новый экскурсионный маршрут «По следам караванов» познакомит путешественников с тремя древними торговыми городами, существовавшими на территории Татарстана. Туристы побывают в Чистополе, Билярске и Болгаре, передает корреспондент ГлагоL в республике Ольга Сапожникова.

© unsplash

Новый маршрут разработан министерством культуры республики. И это, в своем роде, эксперимент.

«Мы хотим повысить интерес людей к нашим музеям. В настоящее время их ежегодно посещают более десяти миллионов человек, однако, порядка 60 процентов из них приходят в музеи лишь на событийные мероприятия. Хотелось бы, чтобы люди увидели ещё и всё, то наследие, которое там хранится», — Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана.

Программа тура рассчитана на два дня. В первый день туристы посетят Джукетау — древнее булгарское городище около города Чистополь на левом берегу Камы. Джукетау был основан примерно в X веке как сторожевая крепость, которая выполняла функции «восточных камских ворот» в Волжскую Булгарию. Затем туристы отправятся в одну из туристических жемчужин Татарстана — Чистополь. Его история начинается с 1781 года, когда по указу Екатерины II селу был присвоен статус уездного города, с собственным гербом.

Главная достопримечательность небольшого уютного городка на Каме — Никольский кафедральный собор. Собору, построенному в стиле позднего классицизма на средства купцов Поляковых, более 150 лет. В Чистополе туристам покажут и очень уютный Скарятинский сад с фонтаном с необычными витиеватыми струями, которые создают крутящиеся форсунки. Смотрится это очень эффектно.

В городе есть музей уездного города, а также мемориальный музей Бориса Пастернака, который был открыт в 1990 году в честь 100-летия Нобелевского лауреата. Поэт находился в Чистополе во время Великой Отечественной войны. С тех пор в доме, где он жил, ничего не изменилось. В его квартире — предметы той эпохи: керосиновая лампа и черная тарелка репродуктора. В комнате Пастернака — книжный шкаф, кровать, кушетка и картина на стене «Дети, бегущие от дождя», на рабочем столе — его личные вещи».

Следующая остановка туристов в Билярске, который был построен в X веке на реке Черемшан и был одним из крупнейших средневековых городов Волжской Булгарии. В центре города располагался каменный дворец хана. И, конечно же, здесь строились мечети с минаретами, караван-сараи для приезжих купцов, а также общественные бани, складские помещения и торговые ряды.

Интерес историков к развалинам Биляра начался в XVIII веке. К этому времени уже мало, что сохранилось, но, тем не менее, периодически проводимые раскопки помогли определить границы города и собрать некоторый исторический материал. В 1992 году на базе раскопок был создан Билярский историко-археологический музей заповедник. Экскурсионный тур «По следам караванов» завершается в Болгаре. Здесь находилась столица Волжской Булгарии — государства, существовавшего на этой территории с X по XIII века. Именно здесь в 922 году местные жители — предки современных татар приняли ислам. Булгар был важным торговым узлом на Великом шелковом пути. Сегодня это практически единственное место, где можно увидеть постройки времён Золотой Орды, точнее, то, что от них осталось. Так, в центральной части городища сохранились руины Соборной мечети с Большим минаретом XIII века. Напротив главного входа в Соборную мечеть можно увидеть Северный мавзолей. Здесь находила последнее пристанище местная знать. Напротив восточного фасада Соборной мечети в начале XIVвека был сооружен еще один мавзолей — Восточный, превращенный в XVIII веке в православную церковь «Святого Николая».

«Интересен тот факт, что именно Петр I, посетивший Великий Булгар в 1722 году издал первый указ в области охраны памятников истории и культуры в России», — сказали ГлагоL в министерстве культуры Татарстана.

В 2014 году Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. До сих пор идут споры, как правильно писать и произносить Булгар или Болгар. Оба варианта правильны. Предпочтительно говорить Булгар, когда речь идет об истории древнего города, а современному обществу ближе название Болгар.

Новый туристский маршрут «По следам караванов» предполагается полноценно запустить в мае-июне текущего года.