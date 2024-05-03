Приморский край все больше привлекает китайских туристов

По данным регионального агентства по туризму, за первые три месяца текущего года доля китайских гостей составила 93,5 % от общего числа туристов.

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Туристическая привлекательность края образуется в первую очередь за счет привлечения инвестиций в турпроекты и развитие местной инфраструктуры.

В частности, в регионе реализуются планы по созданию новых туристических троп в Ботаническом саду Владивостока, модульных отелей и автокемпингов.

По словам Кристины Квинт, заместителя руководителя краевого агентства по туризму Приморья, в перспективе планируется создать новые туристические тропы в 15 муниципалитетах.

Многие китайские туристы пересекают границу не только в составе автобусных групп, но и на личных автомобилях.

Так, 1 мая колонна из 37 водителей и 10 частных автомобилей пересекла погранпереход «Суйфэньхэ – Пограничный». В течение следующих шести дней они будут колесить по Дальнему Востоку, рассказали в представительстве МИД России во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Приморье появится туристический стандарт "Чайна Фрэндли".