Для жителей Калининградской области доступны 30 тыс. субсидированных авиабилетов

Жителям Калининградской области на момент начала продаж - 1 мая - были доступны 30 тыс. субсидированных авиабилетов за пределы региона. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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"Продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж 01.05.2024 порядка 30 тыс. (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении)", - сообщил Лысков.

Купить субсидированные авиабилеты в и из Калининграда могут жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе, в том числе учащиеся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области. Льгота распространится на иногородних учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области, которые не имеют постоянной прописки на территории региона.

По техническим причинам начало онлайн-продаж субсидированных авиабилетов начинается у "Уральских авиалиний" 2 мая, у "Аэрофлота" - планируется с 4 мая, пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов. Авиакомпания "Смартавиа" планирует открыть продажу билетов 2 мая во второй половине дня и только в кассах, уточнил Лысков.

Стоимость авиабилетов в одну сторону по спецтарифам составит: Москва - 3 800 рублей; Санкт-Петербург - 3 500 рублей; Екатеринбург - 8 500 рублей; Жуковский (Московская область) - 3 800 рублей, Мурманск - 6 тыс. рублей; Архангельск - 5 500 рублей.

Ранее субсидированные авиабилеты в Калининград и обратно предоставлялись молодежи до 23 лет, женщинам в возрасте от 55 лет, мужчинам в возрасте от 60 лет, инвалидам и их сопровождающим, а также многодетным семьям, живущим не только в Калининградской области, но и в других регионах страны. Губернатор области Антон Алиханов ранее сообщал, что часть субсидии на авиаперелеты в регион на 2024 год уже была выбрана с начала года. К маю на эти цели оставалось доступно порядка 180 млн рублей. Область, по его словам, уже обратилась к федеральному центру с заявками о дополнительном финансировании программы субсидирования авиабилетов в регион и рассчитывает получить часть средств от экономии на авиасубсидиях в целом по России с учетом растущего пассажирооборота калининградского аэропорта и геополитической значимости области для страны.