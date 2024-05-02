Эксперты назвали лучшие города для экскурсионного отдыха в России

Экскурсионный отдых выбирают те, кто хочет съездить в новые места и узнать историю города или региона. Эксперты назвали города России, которые стоит посетить любителям такого типа отдыха.

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Санкт-Петербург как нельзя лучше подходит для экскурсионного тура. В городе работают свыше 200 музеев и их филиалов. Также стоит посетить Москву. Начать путешествие можно с Красной площади, а затем прогуляться по многочисленным столичным паркам.

Для экскурсионного туризма можно также выбрать города Золотого кольца. Маршрут объединяет восемь городов: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир.

Кроме того, можно посетить Казань. Постройки с тысячелетней историей здесь сочетаются с современными небоскребами. Летом туристам доступно много развлечений. Можно съездить на природу, прогуляться по набережной, прокатиться на теплоходе, передает «Радио 1».

По прогнозам аналитиков, через шесть лет поток гостей из других регионов страны в столицу вырастет в два раза, а в целом Москва ежегодно будет принимать 52 миллиона туристов, передает Царьград.

Эксперты отмечают, что Турция продолжает оставаться лидером среди предпочтений туристов благодаря своим уникальным предложениям для семейного отдыха, включая широкий выбор отелей с развлечениями для детей и систему «все включено», передает Pravda.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе развития внутреннего туризма и других планах, в том числе по благоустройству возле школ, детских садов и станций метро.