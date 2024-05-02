Териберка попала в десятку самых дорогих мест для отдыха на майские праздники

Эксперты называли самые дорогостоящие направления для отдыха на майские праздники в 2024 году. Отдых в Териберке, которая попала в топ-10 рейтинга, обойдется в 9404 рубля за ночь.

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«На первой строчке в топе-10 оказалось село Териберка», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «Твил.ру».

Кроме того, лидерами рейтинга стали Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Белокуриха в Алтайском крае. Издание «МК в Мурманске» уточняет, что отдых там стоит 8256 и 8187 рублей соответственно.

Напомним, что в 2025 году через Кандалакшу пройдет круизный маршрут.

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