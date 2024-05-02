Дороги в России сделают удобнее для туристов

На заседании правительства России утвердили Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в прошлом году россияне совершили 78 млн поездок, и примерно треть из них в качестве транспорта выбрали автобус или личный автомобиль. К 2030 году число тех, кто отправляется в турпоездку по автодорогам, собираются нарастить с 27 млн до 47 млн.

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Чтобы достичь таких показателей, в правительстве намерены решить проблемы, с которыми сталкиваются туристы. Это разбитые дороги, нехватка придорожной инфраструктуры и низкое качество мобильной связи. Все это учтено в новой концепции.

Предполагается, что рядом с трассами построят многофункциональные зоны с заправками, мотелями, кафе, ресторанами, магазинами, станциями техобслуживания, детскими площадками и местами отдыха. Любителям природы предложат новые кемпинги и кемпстоянки, а вдоль шоссе, проходящих через живописные места, оборудуют смотровые площадки.

Для строительства инфраструктуры Минэкономики предлагает разработать меры поддержки – например, бизнесменам, которые решили в это вложиться, можно давать землю в аренду по льготной ставке или налоговые льготы.

Результатом такой работы станет создание сети доступных национальных туристических автомобильных маршрутов и рост количества туристов, перемещающихся по дорогам.

Председатель правительства Михаил Мишустин обратил внимание, что доходы от туризма могут привлечь больше денег из других отраслей – это станет дополнительным стимулом для инвесторов.

«Очень важно задействовать в концепции все российские субъекты, включая самые удаленные уголки нашей большой страны. Зачастую туда, кстати, стремятся туристы из крупных городов, мегаполисов. Прошу Вас держать этот вопрос под личным контролем», – обратился Мишустин к Дмитрию Чернышенко.

Также сегодня на сайте правительства были опубликованы поручения, которые Михаил Мишустин дал в ходе стратегической сессии 9 апреля. Минтрансу предписано развивать железнодорожный и автотуризм. Особое внимание необходимо уделить дорогам к точкам притяжения туристов в Центральной и Северо-Западной части России, в Поволжье и на Урале. Минэку, в свою очередь, поручено увеличить предложение качественных туруслуг вблизи крупных городов. В том числе путем расширения строительства модульных гостиниц и увеличения инвестиций в туристические проекты.

О нехватке придорожной инфраструктуры недавно говорила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она обратила внимание на то, что это сильно затрудняет путешествия родителей с детьми.