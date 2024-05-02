В Карелии можно насладиться первозданной красотой древнего водопада

Туристам, находящимся в Республике Карелия или только планирующим туда поездки, местные жители советуют обязательно побывать в поселке Ляскеля Питкярантского района на реке Янисйоки.

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Дело в том, что несколько дней назад там вновь забурлил древний порог-водопад.

По информации паблика «Краеведы Ляскеля» социальной сети «ВКонтакте», русло в районе водопада было осушено в ходе строительства плотины ГЭС Ляскеля еще в XIX веке.

Однако из-за большого паводка водосброс на гидроэлектростанции вновь был открыт, и сейчас у жителей и гостей республики есть уникальная возможность полюбоваться первозданной красотой древнего водопада.

Ранее сообщалось, что на Ямале у водопада Нефритовой долины появится фотозона.