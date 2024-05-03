На Ставрополье планируют создать 89 центров управления походами

Почти 90 центров управления походами будут созданы по итогам Всероссийского турслета "Маевка. Больше, чем путешествие", который пройдет в мае в Пятигорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

© РИА Новости

"Участники туристического слета научатся проводить походы с полезной и воспитательной составляющей, составят планы на предстоящий походный сезон и, конечно, отправятся покорять любимые жителями Кавказа горы Бештау и Машук. По итогам образовательной программы мероприятия будет обучено 600 наставников, которые начнут проводить походы для подрастающего поколения и молодежи в своих регионах. Также сформируют план по созданию 89 региональных центров управления походами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертные команды будут развивать походное движение в субъектах страны, организовывать маршруты для молодежи, привлекать партнеров для обновления троп и инфраструктуры.

"Основными локациями слета станут Комсомольская поляна и Центр знаний "Машук" в Пятигорске, а в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Лермонтове в рамках мероприятия пройдут фестивали походного туризма. Жители и гости этих курортных городов приобретут навыки оказания первой помощи и проникнутся атмосферой походов как наиболее массового и доступного вида туризма", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на Всероссийском туристическом слете "Маевка. Больше, чем путешествие" пройдет церемония посвящения в наставники походного движения: ее участники увезут домой памятный туристический карабин и частичку большого походного костра, который разведут вместе после произнесения клятвы туриста.

Всероссийский туристический слет "Маевка. Больше, чем путешествие" пройдет в Пятигорске с 15 по 19 мая. Он объединит свыше 1 тыс. начинающих и опытных путешественников: это участники Движения первых, их наставники и родители, педагоги, студенты профильных направлений, представители региональных органов исполнительной власти и проектных офисов по развитию молодежного туризма, тематических НКО. Мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Соорганизаторами выступают правительство Ставропольского края, администрация города Пятигорска и Северо-Кавказский федеральный университет.