Начало мая — самое время планировать летнее путешествие всей семьей. Мы поговорили с туроператором Викторией Носовой, которая рассказала о самых топовых пляжных направлениях за последние годы, которые идеально подходят для семей с детьми любого возраста.

Анапа

Классика летнего отдыха с большой семьей. Тем не менее трудно найти что-то более подходящее под запросы и детей, и их родителей, если вы не планируете поездку на заграничный морской курорт. Виктория:

«Город отлично приспособлен для детского отдыха не только на морской линии, но и в целом. Вы найдете развлечения для детей любого возраста и в дневное, и в вечернее время, что очень удобно, если у вас несколько детей и вам не хочется продумывать развлекательную программу — здесь все сделают за вас».

Что касается конкретно пляжного отдыха, в Анапе есть потрясающие пляжи, которые некоторые туристы сравнивают с испанскими. Для этого нужно отъехать от города на 17 километров. На городском пляже Анапы все же лучше просто загорать, а не купаться, чтобы не получить отравление в воде.

Цены совсем не кусаются — плацкарт из Москвы обойдется чуть больше трех тысяч на человека. Можно отправиться и самолетом до Сочи, оттуда добираться до Анапы уже своим ходом.

Геленджик

В топ лучших летних направлений для всей семьи входит и Геленджик. Здесь уже меньше развлечений и инфраструктуры для детей, однако ни один член семьи не будет разочарован: детей ждут аниматоры и тематические программы почти в каждом отеле, а взрослые смогут посетить экскурсии, попутно изучая особенности края.

Пляжный отдых в Геленджике выбирают любители относительного спокойствия, как говорит наш эксперт, так как особенности ландшафта создают уникальный микроклимат на побережье.

Добраться до Геленджика сегодня можно либо наземным транспортом, либо самолетом до Сочи.

Ялта

Более дорогой курорт, но от этого не менее привлекательный, как говорит Виктория. В Ялте довольно сухой воздух, поэтому этот курорт так часто выбирают родители, чьи дети страдают от болезней органов дыхания.

Кроме пляжного отдыха на любой вкус, Ялта предлагает своим гостям развлечения в виде морских прогулок, а также тематические экскурсии для взрослых и детей. Помимо прочего, здесь много санаториев, так что вы можете совместить приятное с полезным и купить путевку в оздоровительное учреждение.