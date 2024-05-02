Минэкономразвитие вводит специальные акции на отдых для многодетных семей

В рамках Года семьи Министерство экономического развития совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса запускают акцию. Особые предложения и скидки будут доступны многодетным семьям и семьям с детьми на гостиницах и горных курортах по всей стране.

Проект "Туризм и индустрия гостеприимства", запущенный в 2021 году по инициативе президента, направлен на создание разнообразной инфраструктуры для отдыха. Скидки и специальные предложения от Минэкономразвития станут дополнительным стимулом для семейных путешествий по России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призывает туристический бизнес присоединиться к акции и предложить свои акции в отелях и на курортах.

Более 30 регионов России, включая Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую области, республики Крым и Татарстан, Санкт-Петербург и Ставропольский край, уже присоединились к акции. Отельеры, санатории и даже ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга предоставят привилегии для многодетных семей.

Судоходные компании, входящие в ассоциацию, предусмотрели специальные скидки для детей и взрослых членов многодетных семей. На горнолыжных комплексах также будут предоставлены скидки на различные услуги для многодетных семей и семей с детьми.