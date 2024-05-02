Туристы могут бесплатно посетить главный символ города Калязина
С 28 апреля заработала водная переправа: ежедневно с 8 до 20 часов с Калязинской набережной курсируют катера.
Гости города, включая паломников, могут насладиться видами древнего монастыря и помолиться у святынь монастырского острова, сообщает пресс-служба Тверской епархии.
«Изюминкой» туристического маршрута, безусловно, является главный символ города - частица утраченного старинного Калязина, затопленного в середине прошлого века в результате строительства Угличского водохранилища.
Ранее названа средняя стоимость летнего тура по России.
runews24.ru: главные новости