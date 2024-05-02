Туристы могут бесплатно посетить главный символ города Калязина

С 28 апреля заработала водная переправа: ежедневно с 8 до 20 часов с Калязинской набережной курсируют катера.

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Гости города, включая паломников, могут насладиться видами древнего монастыря и помолиться у святынь монастырского острова, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

«Изюминкой» туристического маршрута, безусловно, является главный символ города - частица утраченного старинного Калязина, затопленного в середине прошлого века в результате строительства Угличского водохранилища.

Ранее названа средняя стоимость летнего тура по России.