В дни проведения турвыставки в ЮАР покажут телепрограммы о путешествиях по России

В дни проведения международной туристической выставки Africa`s Travel Indaba, которая скоро состоится в городе Дурбане в ЮАР, стартует телемарафон программ о путешествиях по малым городам России. Об этом сообщает канал TV BRICS.

© Вести Подмосковья

В рамках телемарафона будет представлено 16 новых выпусков из цикла «Город историй» производства Международной сети TV BRICS, которые пройдут на популярном развлекательном интернет-канале Durban NV.

С первыми лентами проекта зрители из Южно-Африканской Республики познакомились еще в прошлом году. Нынешний показ второго сезона «Города историй» приурочен к Africa`s Travel Indaba 2024 - крупнейшему форуму в сфере туризма в странах континентальной Африки, проходящего под эгидой правительства ЮАР.

«Эти программы погружают зрителей в захватывающий мир приключений и путешествий, открывают красоту России, знакомят с ее увлекательной историей и культурой... Это помогает укреплять дружеские отношения между нашими странами. С нетерпением ждем продолжения проекта, поскольку уверены, что узнаем еще больше о возможностях, которые Россия предоставляет для туризма и культурного обмена», – отметила генеральный директор DurbanTV Дорин Теус.

По словам координатора международных проектов TV BRICS Юлии Назаркиной, телекомпания DurbanTV уже давно успешно сотрудничает с медиасетью BRICS. На африканском канале организован специальный кластер TV BRICS, где партнеры постоянно обмениваются тв-программами и фильмами о культуре и путешествиях. Например, в рамках обмена в 2020 году на канале медиасети была показана серия короткометражных фильмов о Дурбане.

Российский цикл «Город историй» дублирован на английский, китайский, португальский, испанский языки и ранее уже был с успехом продемонстрирован зрителям КНР, ЮАР, Бразилии, Аргентины и Венесуэлы.