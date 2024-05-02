Турпоток по РФ на автомобилях и автобусах к 2030 году может вырасти почти вдвое

Количество ежегодных турпоездок по России на автомобилях и автобусах, по прогнозу, к 2030 году вырастет почти вдвое, до 47 млн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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"Разработанная и утвержденная правительством концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года предполагает комплексный подход, в том числе в результате ее реализации увеличится количество турпоездок на автомобилях и автобусах с 27 млн до 47 млн к 2030 году", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что потенциальное число автотуристов в РФ к 2030 году может вырасти с 22 млн до 44 млн. По его словам, мероприятия концепции позволят решить ряд ключевых задач. В частности, на автодорогах будут создаваться многофункциональные зоны, которые будут включать в себя АЗС, мотели, пункты питания, магазины, станции техобслуживания, детские площадки и другие объекты. Автодороги планируется обеспечить качественной мобильной связью, интернетом и цифровыми сервисами.

Кроме того, предполагается реконструкция, благоустройство и создание новых объектов туристского показа. Автодороги, которые проходят по самым живописным местам страны ("Чуйский тракт", серпантины дорог южных регионов и Северного Кавказа), будут оборудованы смотровыми площадками. Планируется открытие туристических информационных центров, создание сервисов и услуг, в том числе по аренде автомобилей, строительство кемпингов и кемпстоянок.

Минэкономразвития совместно с регионами и федеральными органами власти прорабатывает подробную программу реализации концепции. Она будет внесена в правительство в установленные сроки. Уже сейчас субъекты запустили свои комплексные проекты - это Республики Карелия, Чувашия и Башкортостан, Приморский край, Московская, Ленинградская, Владимирская, Тверская области и другие, рассказал Чернышенко.