Эксперт по туризму описал отдых в Сочи словами «в Дубае дешевле»

Отели Сочи подорожали в среднем на 15 процентов. Об этом телеканалу Дмитрий Арутюнов.

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Эксперт по туризму сам уехал в отпуск в Дубай, потому что «там дешевле», чем на российских черноморских курортах.

По словам Арутюнова, уровень роста цен в Сочи зависит от категории отеля. Например, стоимость отдыха в дешевых хостелах выросла на 10 процентов, а в четырех- и пятизвездочных гостиницах — на 20-25 процентов.

«Это все из-за низкой конкуренции в этом сегменте», — так он описал сложившуюся ситуацию.

Спикер уточнил, что на всем побережье Черного моря в России отелей высокого уровня меньше, чем в одной только Анталье. В результате гостиницы могут повышать цены, а туристы вынуждены с этим мириться.

Так, россиянка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и осталась разочарована доставкой еды в номер. Она пожаловалась на подносы с объедками и грязь в спа-зоне.