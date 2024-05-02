Подборка интересных казачьих мест Ставрополья

На Ставрополье разработали настольную игру по мотивам достопримечательностей региона, связанных с историей казачества. Собрали топ-5 локаций, которые стоит увидеть своими глазами.

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Тренировка памяти и внимания, возможность путешествовать по региону, не выходя из комнаты, пополнение багажа краеведческих знаний и, конечно, веселый досуг с семьей — вот к чему стремились создатели уникальной настольной игры. Участникам в ней нужно собрать как можно больше красочных карточек и запомнить изображенные на них места.

— Мы с командой объехали все эти локации, которые внесли в игру, изучили их и получили целостное представление о казачьих местах в регионе и о истории казачества Ставрополья в целом, — рассказывает руководитель проекта Наталья Гребенькова.

Места (а их около сотни) разбросаны по всему краю и разделены на три круга: малый кубанский, малый терский и большой ставропольский. Подробнее о каждой локации можно узнать на сайте проекта «Маршруты казачьего Ставрополья 2.0». Мы же отобрали самые знаковые.

Музей истории казачества в Ставрополе

Под таким названием известен отдел истории казачества Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н.Прозрителева и Г. К.Праве. В его стенах хранится частная коллекция потомственного казака, первого атамана городского казачьего общества Виктора Есаулова. Среди экспонатов — шашки и кинжалы XIX века, наградное оружие, походные складни, старинные издания Библии и даже полковая казна.

Никольская церковь в Ессентуках

Храм считается старейшим — ему без малого 200 лет — и самым намоленным на Кавминводах. Никольская церковь сохранилась почти в неизменном виде. В правом приделе храма установлены мраморные мемориальные доски с именами казаков Терского казачьего войска, отличившихся во время русско-турецкой (1877−1878) и русско-японской (1904−1905) войн. Местные жители часто называют Никольскую церковь «итальянкой», уверяя, что ее построили по проекту знаменитых братьев Бернардацци.

Казачье подворье в станице Боргустанской

Туристско-экскурсионный этнографический центр «Казачье подворье» основан в октябре 2011 года. Здесь есть казачья хата 1908 года, аутентичные дворовые постройки, летняя кухня и даже сторожевая башня. Гостей знакомят с историей терских казаков и угощают традиционными блюдами: фаршированным карпом и драной картошечкой. Не путайте с белорусской: казаки готовят иначе. Неочищенную кожуру знаменитого в регионе боргустанского картофеля «дерут» вилкой, затем клубень солят и запекают в русской печке в котелке с кипящим маслом.

Музей под открытым небом в селе Сергиевское

На обочине дороги Ставрополь — Александровское супруги Николай и Галина Степаненко создали музей под открытым небом. В трех километрах отсюда находилось укрепление Сергиевское, заложенное хоперскими казаками на Азово-Моздокской оборонительной линии в 1777 году. В музее под открытым небом хозяин собрал дореволюционные артефакты станичной жизни: культиваторы, каменные корыта для воды, тачанки, маслобойки и другие хозяйственные предметы. Здесь также можно попробовать вкусный мед разных сортов.

Целебный источник святых Космы и Дамиана

Купель в хуторе Ипполитов находится на месте разрушенного больше полувека назад старинного храма святых Космы и Дамиана. Небольшая постройка, которую можно увидеть сегодня, была освящена в 2017 году, а возводили ее 40 дней и 40 ночей. Место для часовни с купелью выбрано не случайно: казаки-старожилы считают, что ключевая вода из протекающего здесь ручья имеет целебную силу. С ними согласны и православные верующие, регулярно приезжающие в это место из разных регионов России.

Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» создан при поддержке Фонда президентских грантов. Команда также разработала аудиогид по казачьим местам для слабовидящих, куда вошли аудиозаписи о 98 локациях, 38 казачьих легенд и рассказы о мероприятиях, организуемых казачеством.