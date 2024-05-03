Отельеры заявили о скорой разработке концепции автомобильного туризма в РФ

Её следует ожидать в течение двух лет.

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Необходимо обустроить сеть придорожных отелей для людей с разным бюджетом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Если мы говорим про концепцию автомобильного туризма, то очевидно, что в ближайшие года два она будет, собственно, разработана. Местами доработана. Уже появятся те планы, которые пойдут в реализацию, и я думаю, что в ближайшие десять лет. Откровенно говоря, работы непочатый край, потому что с точки зрения автомобильного туризма всё-таки у нас достаточно протяжённые, скажем так, расстояния. Далеко не везде придорожная инфраструктура позволяет действительно ездить с комфортом. Поэтому это один, наверное, из таких достаточно больших серьёзных планов. Вторая история, это появление большего объёма таких гостиниц, недорогих, скажем, в формате мотелей, придорожных отелей, которые могли бы тоже позволить путешественникам с разным бюджетом, с разными целями чувствовать себя комфортно».

Накануне Михаил Мишустин поручил Минтрансу упростить проезд к туристическим местам. В числе приоритетов — увеличение количества зон придорожного сервиса на федеральных, региональных и муниципальных трассах, а также ремонт дорожной сети.

Как сообщается на сайте правительства, отдельное внимание поручено уделить развитию ж/д и автомобильного туризма в направлении Урала, Поволжья, а также центральной и северо-западной частей России.