Более миллиарда рублей инвестируют для создания отелей в Дагестане

Инвесторы вложат более 1 миллиарда рублей в течение года в создание в Дагестане отелей на 550 номеров. Таким образом, общий номерной фонд региона увеличится на 5%.

© РИА Новости

«До конца текущего года будут реализованы 9 инвестиционных проектов, привлечено более 1 миллиарда рублей инвестиций и созданы 550 комфортабельных номеров», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона.

В министерстве отмечают, что номерной фонд Дагестана увеличивается наряду с возросшим интересом к туристическим услугам. В этом году, по оценкам туроператоров и экспертов отрасли, интерес к туристическими услугам вырос на 20% по сравнению с показателями прошлого года. Глубина бронирования составляет от 3 до 7 месяцев.

Дагестан является лидером среди российских регионов по росту турпотока. Если в 2022 году республику посетили около 1 миллиона 560 тысяч туристов, то по итогам 2023 года этот показатель вырос до 1 миллиона 750 тысяч человек. Общий номерной фонд в республике в 2023 году составил около 10,5 тысячи номеров.