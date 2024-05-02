Туристов в аэропорту Суварнабхуми встречает аэрокот

Кот, который гуляет сам по себе, с недавних пор появился в аэропорту Суварнабхуми в Таиланде. Рыжий красавец с колокольчиком на ошейнике не прочь попозировать перед камерой и позволяет туристам сделать с ним фото на память. О новой достопримечательности главной авиагавани Бангкока сообщило вчера издание Thai PBS World.

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Героя вирусных роликов в соцсетях и публикаций в СМИ называют «оранжевый кот Суварнабхуми», а на самом деле девятимесячного пушистика зовут Ноо Ранг. Его любимое занятие – кататься по траволатору между этажами и наблюдать за туристами.

По словам хозяйки, она часто приезжает в аэропорт со своим парнем, который работает с туристическими группами, чтобы помочь ему с приемом иностранцев. Коту очень не нравились ее отлучки. Когда в очередной раз девушка вернулась в свою комнату, там был полный беспорядок – так он протестовал против одиночества. После этого четвероногий друг в первый раз попал в пассажирский терминал, и ему там, судя по всему, очень понравилось.

Хозяйка уверяет, что всегда приглядывает, где в данный момент находится питомец, и что тот еще ни разу не создавал каких-либо проблем для аэропортовых служб. Утомившись от созерцания бесконечного потока пассажиров, кот предпочитает отдыхать в багажной тележке, а не в переноске. Кстати, и до аэропорта Ноо Ранг также едет в открытой багажной корзине, что установлена спереди мотобайка, отметила девушка.

Ранее «ТурДом» писал, что туристы в городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря заступились за «уволенного» из магазина кота по имени Сергей, который каждый день приходит туда, где ему было так хорошо.