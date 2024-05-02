Мурманская область готовится к открытию летнего туристического сезона

Май в Мурманской области - месяц, когда любители путешествий полным ходом готовятся к летнему сезону. В регионе близится старт туристического маршрута "От Баренцева до Белого", который в декабре 2023 года был признан национальным. Он дает возможность туристам за шесть дней и пять ночей преодолеть 1180 километров и увидеть главные достопримечательности Кольского полуострова, который заставит своих гостей окончательно и бесповоротно заболеть Арктикой.

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Как отмечает организатор маршрута, за эти дни путешественники смогут ощутить на себе переменчивость арктической погоды, увидеть извилистый Кольский залив с его горбатыми береговыми сопками, услышать шум прибоя двух арктических морей - Баренцева и Белого, увидеть суровый лик Хибинских гор, склоны которых в июне еще покрыты снегом, узнать массу интересного об истории поморских сел и портовых городов, познакомиться с верованиями коренных жителей Заполярья и открытиями научных экспедиций по Заполярью.

Маршрут начинается в Мурманске с обзорной экскурсии по городу и посещения атомного ледокола "Ленин" - первого в мире гражданского судна с атомной энергетической установкой, который был построен менее чем за четыре года. Любопытно, что многие моряки предпочитали ходить в море именно на "Ленине" даже тогда, когда в арктические моря вышли более современные и мощные атомоходы. Это объясняется просто - внутренние помещения "Ленина" были отделаны редкими и ценными породами дерева, которые давали отдохнуть глазу, уставшему от стандартной отделки на других судах.

Из Мурманска путешественники отправляются в туристический столицу региона - город Кировск, расположенный в Хибинских горах. Здесь добывается апатит-нефелиновая руда, служащая сырьем для производства фосфорных минеральных удобрений. Как добывается эта руда, какие потрясающие минералы ученые обнаружили в Хибинах - обо всем этом расскажут сотрудники музейно-выставочного центра градообразующего предприятия.

Дальнейший путь лежит из Кировска в Кандалакшу - город, который основан еще в XVI веке. Желающие могут пройти здесь по экологической тропе "Кандалакшский берег". Она начинается от исторической части города "Монастырский наволок" до памятника археологии "Вавилон" (древняя каменная кладка в виде лабиринта). Эко-тропа наиболее наглядно представляет местную природу, особенности рельефа, каждый из путешественников найдёт для себя что-то интересно: растения, птиц и, обязательно, камни, каждый из которых будет особенным, по своему запоминающимся. Для прохождения эко-тропы желательна удобная спортивная обувь, так как по ходу маршрута будут встречать скалистые участки, мхи, подлесок, песок.

Из Кандалакши туристы отправятся в древнее поморское село Умбу, расположенное на очень красивой семужьей реке Умбе. Здесь их ожидает увлекательный пеший переход с обзорной экскурсией от музея "Петроглифы Канозера" до "Музея истории, культуры и быта терских поморов", встреча гостей на "Поморской вечерке" и выступление поморского хора. Кстати, по пути из Кандалакши путешественники пересекают условную отметку Полярный круг и попадают в край, который называют Терский берег. Деревянная архитектура, рыбные промыслы и поморские сказки создадут впечатление переселения в совершенно иное время с непривычным и размеренным ритмом жизни.

Завершающий день маршрута - переезд из Кандалакши в Мончегорск, который строился в тридцатые годы как образцовый социалистический город за Полярным кругом, основой которого стал комбинат, где производятся цветные и драгоценные металлы. Его проектировали лучшие ленинградские архитекторы, поэтому этот живописный город, расположенный в широкой долине на берегу озер Имандра и Лумболка, напоминает Санкт-Петербург в миниатюре.

Посетив музей истории Мончегорска и прогулявшись по Ленинградской набережной - одной из самых крупных и благоустроенных набережных в Мурманской области, участники тура возвращаются в Мурманск.