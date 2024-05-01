В Сочи летний курортный сезон начался с флоритуризма

В первый майский день в Сочи стартовал летний курортный сезон. Купаться в море пока рано, вода еще не прогрелась. Ее температура у берега сейчас всего плюс 17 градусов. Однако туристов на центральной набережной уже достаточно. Это любимая точка притяжения.

Многие отдыхающие расположились на пляжах, чтобы позагорать. В первую часть майских праздников с погодой не особенно повезло. Только сегодня днем прогрелось до плюс 21 градуса. Однако в конце апреля была настоящая жара.

"Я специально приехала в Сочи из Санкт-Петербурга к майским праздникам, - рассказала Ирина Болдырихина. - Хотела позагорать в эти дни, но на улице прохладно, хотя, как известно, у природы нет плохой погоды. На курорте всегда есть чем заняться. Можно и в бассейне поплавать, и прогуляться к водопадам. Зато воздух просто волшебный".

И правда, в воздухе буквально разливается манящий аромат флердоранжа. По мнению ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, поймать запах растений - это еще один повод, чтобы приехать на курорт в мае.

"Началось цветение цитрусовых, - отметила она. - Запах белых цветов с восковыми лепестками головокружительный. Они действительно достойны флоритуризма".

Гуляя по набережной, можно уловить запах моря. Уличные кафе полны гостей. Пожалуй, самое популярное блюдо - это мидии. Порция стоит около 600 рублей. Подкрепившись, прямо тут можно обновить гардероб, а также принять водные процедуры с помощью пилинга рыбками.

"Идемте щекотаться, молодеть, балдеть, и все с рыбками, - зазывает гостей женщина средних лет. - Десять минут - 500 рублей, а если с абонементом, то по 3002.

По словам сочинского гида Ирины Крыловой, центральная приморская всегда интересна, и отдыхающим даже не нужен экскурсовод.

"Здесь и солнце, и море, и паруса, и яхты, и запахи, и вкусы - все про юг, - отметила она. - Зачем туристы едут сюда? Конечно, чтобы надышаться морем, нагуляться вдоль берега, налюбоваться окружающей красотой на целый год. Честно говоря, отдыхающим на набережной экскурсовод не нужен. Можно самим ходить и наслаждаться. Первое, что приходит в голову, куда пойти гулять, если выдался свободный день, - это приморская набережная. Тут самое вкусное и интересное, отсюда можно увезти сувениры".

Чаще всего приезжие приобретают предметы одежды с надписями о курорте, особенно бейсболки и футболки, кружки с именами, чурчхелу, чай и приправы для приготовления кулинарных блюд, среди которых обязательный специалитет - лавровый лист.

"А самое главное гости увозят в сердце и органах чувств - приятные воспоминания об отдыхе, - добавила гид. - Приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь - в Сочи здорово".

С 28 апреля по 12 мая Сочи планирует принять около 350 тысяч гостей, а средняя загрузка отелей и санаториев составит около 82 процентов.

"У нас на майские праздники загрузка отеля составляет 95 процентов, в конце прошлого месяца было даже больше, причем настолько, что гостей отправляли в соседние отели, а в марте и апреле зафиксировано 85 процентов", - уточнила руководитель отдела бронирования одного из сочинских отелей Татьяна Рябинкина.

В летний сезон в Сочи будут работать более 170 пляжей, в том числе после реновации откроются 14 новых территорий.

Плавательный сезон по традиции официально откроется 1 июня. Остается надеяться, что к этому времени ремонт на набережной закончится и вместо гула инструментов будет слышен только плеск волн, пение птиц и восторг туристов.