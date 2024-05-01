Весной стало больше прямых рейсов из Самары в Махачкалу
Теперь самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю.
Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Курумоч, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.
Из Самары вылет запланирован в 12:05, прибытие в Махачкалу ожидается в 13:30.
Выполняться полеты будут на Boeing 737, время в пути составит 2,5 часа.
Теперь в Махачкалу можно отправиться двумя авиакомпаниями из Самары. Подробное расписание опубликовано на сайте самарского аэропорта.
А с 30 апреля запустили прямые авиарейсы из Самары в Норильск.