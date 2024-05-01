Весной стало больше прямых рейсов из Самары в Махачкалу

Теперь самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю.

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Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Курумоч, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Из Самары вылет запланирован в 12:05, прибытие в Махачкалу ожидается в 13:30.

Выполняться полеты будут на Boeing 737, время в пути составит 2,5 часа.

Теперь в Махачкалу можно отправиться двумя авиакомпаниями из Самары. Подробное расписание опубликовано на сайте самарского аэропорта.

А с 30 апреля запустили прямые авиарейсы из Самары в Норильск.