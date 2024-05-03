В Калмыкии поток туристов во время фестиваля тюльпанов вырос в 1,5 раза

Поток туристов в Калмыкию в апреле за счет фестиваля тюльпанов в этом году вырос в полтора раза - до 120 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.

"По информации Агентства по развитию туризма республики, в этом году фестиваль тюльпанов, который третий год подряд проводился в течение десяти выходных дней с 1 по 30 апреля, собрал 120 тыс. участников. Из них около 80 тыс. - это туристы и экскурсанты. География туристского потока растет, нам очень приятно, что фестиваль привлек гостей из многих регионов страны, а также Чехии, Хорватии, Турции, Германии, Кубы, Монголии, Китая, Марокко, Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Африки, стран СНГ", - сказала она, уточнив, что в 2023 году фестиваль собрал 52,5 тыс. туристов, его посетителями стали около 80 тыс. человек.

120 гостей из Москвы, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов России прибыли на фестиваль турпоездом №928 "Цветущая степь", популярность которого у путешественников также растет с каждым годом.

Организаторы фестиваля тюльпанов в этом году постарались его масштабировать. Внимание, в частности, привлек впервые проведенный в Калмыкии фестиваль национальных театров России с участием таких республик, как Саха-Якутия, Алтай, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан. Много интересных событий было подготовлено для детей и молодежи - ивенты уличных субкультур "STEPЬ", концерты местных рок-групп, международный концерт народных танцев. Гастрономический "МаханФест" объединил на площадке экопарка "Марко Поло" в Элисте рекордное число предпринимателей - около 90 человек и 10 тыс. гостей, для которых было приготовлено 2,7 тонны мясной продукции, 2,2 тыс. порций джомбы.

"По поручению главы республики Бату Хасикова для развития туризма и поддержки местных предпринимателей фестивальные площадки были открыты во всех районах республики, в том числе там, где тюльпаны не растут. В Яшалтинском районе, например, провели собачьи бега и конные скачки, в Октябрьском районе - рис-фест, в Малодербетовском - ГуйрФест и Фольклорин няр. В районах было установлено 100 кибиток, в которых туристы знакомились с бытом и культурой кочевого народа", - добавила собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на главу Калмыкии Бату Хасикова сообщалось, что турпоток в Калмыкию за 2023 год, по данным Росстата, увеличился на треть, республику посетили свыше 120 тыс. человек. Этого удалось достичь благодаря обновлению и совершенствованию календаря событийных мероприятий.