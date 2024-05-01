В Сочи курортный сбор может вырасти в два раза

Перед стартом летнего сезона власти Кубани обсуждают увеличение размера курортного сбора за сутки с одного человека: в Сочи - с 50 до 100 рублей, а в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах - с 30 до 50. Для сравнения: на Ставрополье и в Санкт-Петербурге туристы платят 100 рублей, в Алтайском крае и на федеральной территории "Сириус" - 50.

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На последней сессии Заксобрания Краснодарского края руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко предложил изучить возможность увеличить на Кубани размер сбора.

"Благодаря ему муниципалитеты получают дополнительные средства для благоустройства. Не так давно география курортного сбора была расширена. Думаю, в перспективе он появится и на других территориях", - заявил Бурлачко.

Председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина скептически отнеслась к идее его повысить:

"Если речь идет об инфляции и увеличении расходов на содержание инфраструктуры, возникает вопрос: почему решили повысить сразу в два раза, а не на 7-10 процентов?".

Вместе с тем, она считает, что даже двукратный рост не отпугнет гостей, ведь полноценной альтернативы Черноморскому побережью в стране пока нет.

"Бюджет поездки вырастет и за счет проживания в отелях и санаториях, которые подорожали на 10-15 процентов", - добавила Косьмина.

На Ставрополье обсуждали увеличение размера сбора вообще до 200 рублей. Но подобное решение невозможно принять на уровне субъекта

Как рассказала представитель отрасли Бэлла Тарасова, сейчас обсуждается замена курортного сбора туристическим налогом:

"В России взят курс на развитие соответствующей инфраструктуры, действует национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", поэтому прорабатываются все возможности для благоустройства. В Сочи практически весь город в курортной зоне, включая парки и скверы, подвергся модернизации. Кроме того, проводится массовая высадка растений", - считает Тарасова.

Кстати

В Кавминводах размер курортного сбора вырос с 50 до 100 рублей первого января прошлого года. Такое решение на исходе 2022-го приняли на заседании Думы Ставропольского края. На турпотоке такой рост не сказался, гостей в города-курорты КМВ приезжает все больше. В 2023-м благодаря сбору они получили рекордные 653 миллиона рублей. Представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова говорит, что туристы приняли правила игры. По ее данным, 100 рублей они платят активнее, чем 50, количество отказов постоянно снижается.

"Туристы видят, как меняются города Кавказских Минеральных Вод, и понимают, что в это вложено и их 100 рублей", - сказала Наумова.

Любопытно, что в начале этого года на Ставрополье обсуждали увеличение его размера вообще до 200 рублей. Но подобное решение невозможно принять на уровне субъекта. Нужно менять федеральное законодательство, которое на данный момент устанавливает потолок в 100 рублей. Кроме того, источник в краевой думе рассказал "РГ", что региональные депутаты без энтузиазма отнеслись к этой инициативе минтуризма Ставрополья.

Подготовил Никита Пешков, Ставрополь