Куда поехать на отдых в мае: пять интересных локаций

Рассказываем о проверенных маршрутах, роскошных отелях и приятных впечатлениях.

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Москва

Май в столице – отличное время для неспешных прогулок по красивым улицам и набережным. Погода радует теплыми, солнечными днями. Культурная жизнь бьет ключом: выставки, музеи, театры ждут москвичей и гостей города. В мае цветут сады, так что отличный совет – посетить хотя бы один из главных парков Москвы – Горького, ВДНХ, Зарядье, Сокольники, Коломенское, Царицыно. Ну а насладиться ароматом сирени можно в Сиреневом саду, название говорит само за себя, здесь, в районе Северное Измайлово – роскошные цветущие кусты. Представлено около 50 видов растения, причем некоторые только в единственном экземпляре.

Остановиться лучше всего в самом центре столицы в номере с видом на Кремль, например, в отеле “Балчуг Кемпински Москва”. 5 мая в отеле пройдет праздничный пасхальный бранч. 9 мая с 9.30 до 11.00 тут можно посмотреть парад Победы на Красной площади из окон легендарного панорамного зала «Библиотека» на 8 этаже отеля «Балчуг Кемпински Москва». Гостям мероприятия будет предложен праздничный завтрак от шеф-повара отеля Андрея Кагокина, в том числе, мини-блинчики с красной икрой и сметаной, тартар из говядины с перепелиным яйцом, креветки с авокадо сальсой и манго, разнообразные десерты, а также просекко, белые и красные вина и безалкогольные напитки без ограничений.

Сочи

Сочи – всегда хорошая идея для смены локации. Это место с уникальных климатом способно дарить различные впечатления даже самых искушенным путешественникам. В конце весны на курортах Красной поляны еще можно увидеть снег, а внизу, на побережье люди уже загорают на пляже. Растительность цветет буйным цветом, в парках «Дендрарий» и «Ривьера» можно сойти с ума от от ароматов и красоты: цветут сакура, глициния, тюльпановые деревья, рододендроны, японские камелии. Как же здорово в это время года делать фотосессию на Морском вокзале или на Имеретинской набережной.

Апарт-отель Резиденция Санторини расположен как раз в живописном парке на берегу Черного моря в центре города Сочи. Невероятно стильный комплекс навеет вспоминания о Греции. Белоснежные здания с апартаментами и роскошными террасами выходят на море. Здесь можно встречать рассветы и провожать закаты. Настоящая романтика! Да и до моря тут рукой подать – отель расположен всего в 30 метрах от побережья. Открыв окна можно вдыхать соленый воздух морского бриза.

Отель располагает люкс апартаментами площадью 295 м², где к услугам гостей плюс ко всему необходимому, что есть в номере, собственная сауна и массажное кресло Yamaguchi, в другом апартаменте есть даже библиотека, а есть те, которые могут поразить большой террасой на крыше, откуда виды еще более захватывающие.

Там можно отдыхать на шезлонгах под зонтиками, обедать или ужинать, глядя на синюю гладь моря. Есть и классик апартамент площадью 63 м², он функционально разделен на выделенную спальню, кухню с обеденной зоной и гостиную с раскладным диваном и выходом на балкон. А еще один апартамент-студия может порадовать гостей собственным двориком-террасой.

Что немаловажно: Апарт-отель Резиденция Санторини находится на охраняемой территории, здесь собственный закрытый пляж с системой орошения и вместительный подземный паркинг.

Форос, Крым

Крым прекрасен в любое время года. Здесь много потрясающих мест, но поселок Форос стоит особняком. Как известно, именно его облюбовала в свое время советская элита, здесь располагалась знаменитая резиденция Михаила Горбачева. А не так давно на южном побережье Крыма в окружении знаменитого Форосского парка открылся шикарный отель LUCIANO Wellness & SPA Foros 5* .

Он может дать фору многим знаменитым гостиницам в Европе. И это не только из-за приватного расположения и близости к парковой зоне, но и благодаря тем возможностям для отдыха, которые открывают для себя гости. Здесь все продумано до мелочей.

Гостей встречают на электромобиле. Номера отличаются оригинальными дизайнерскими решениями и функциональностью пространства, виды из них волшебные – на крымские горы, море или Форосский парк.

Вблизи комплекса один из самых чистых и красивых галечных пляжей. Отель впечатляет не только своим местонахождением, но и размерами. На территории 70 га разместились основное здание с большим спа-центром и центром интегративной медицины, гастрономическими ресторанами (всего их шесть), комплекс из двухэтажных вилл с собственными бассейнами, как будто сошедших с картинки.

Недаром отель LUCIANO Wellness & SPA Foros 5* уже удостоился несколько наград в сфере туризма: он стал победителем премии Russian Hospitality Awards в номинации “Лучший отель превентивной медицины” в 2023 году, а также вошел Top 100 awards в номинации “Лучший спа-отель для подготовки к свадьбе”.

В мае тут гостям будет комфортно и безмятежно: подогреваемые бассейны, чистейший воздух, насыщенным фитонцидами реликтовых хвойных деревьев, яркое солнце и вкусная кухня. При этом отель делает скидку – до 25% на проживание. А детей здесь ждет квест-игра “Майский вайб”, куда входят кулинарные мастер-классы, фитнес-тренировки, аквагрим, настольные игры, викторины и подарки от отеля. Взрослых также ждет каждый день интересная анимационная программа, которая включает как активные тренировки, так и релакс , а также незабываемые вечера живой музыки.

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону может стать интересным пунктом для путешествий с детьми. Это по-настоящему колоритный, щедрый, жизнерадостный и гостеприимный город со множеством парков, ресторанов и интересных мест для посещения. Здесь рассказали о своих впечатлениях от посещения города с детьми и поделились лайфхаками. Отелей тут много, но стоит обратить внимание на Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don, который расположен на главной набережной Ростова-на-Дону с видом на реку Дон. На майские выходные всей семьей в отеле предлагают скидку -10%, предложение включает в себя проживание в номере выбранной категории по специальному промокоду FAMILY; завтрак для всей семьи; специальный подарок для детей; семейный рюкзак RAD, карандаши, буклет, книжка-раскраска, паспорт; детскую косметику, тапочки и халат; доступ в зону релаксации; детский уголок в ресторане; бесплатную парковку на территории отеля.

Калмыкия

Весенняя степь в мае просто удивительна. С каждым днем она становится только ярче – зацветает дикий лён, распускаются розовые кусты тамариска, поднимаются волны ковыля. Все ароматнее становится ветер, несущий запахи чабреца и полыни, а в небе и у воды появляются новые массы птиц.

Калмыкия — колоритная республика с богатой историей, культурой, традициями, невероятно гостеприимными жителями. В Элисте надо обязательно посмотреть буддийские храмы, ступы, пагоды с золотыми крышами.

В республике стал активно развиваться туризм и строятся различные отели. Так, например, Хотон Глэмпинг порадует гостей аутентичными видовыми юртами с панорамными окнами и верандами. Они оснащены всем необходимым для комфортного проживания: теплые полы и кондиционеры, видовая кухня-гостиная, спальня с кроватью king-size и телевизором.

Еще один глэмпинг – Аршан – расположен в одноименном поселке. Стильные видовые дома с панорамными окнами и верандами. Оснащены всем необходимым для комфортного проживания: кухня, ванная комната, спальня-гостиная с кроватью king-size, с телевизором и кондиционером. Идеально подходит для семейного отдыха с детьми и компаниями.