Шесть небанальных направлений для идеального путешествия.

В отпуске хочется получить максимум положительных эмоций и расслабления, но при этом не оставить слишком большие суммы. Для этого необходимо продумать отдых заранее, выбрать более выгодное направление или время для поездки. С нашими экспертами постараемся разобраться, как оптимизировать финансы.

«В Сочи или Анталью вы соберётесь и без наших советов, а мы расскажем о не самых банальных, но очень классных направлениях для летнего отдыха», — Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Куда поехать в России?

Затраты на дорогу до места назначения могут варьироваться в зависимости от выбранного вами способа передвижения и города, откуда вы планируете путешествие. Выбор места проведения отдыха также будет влиять на то, сколько средств придётся потратить. Можно остановиться в отеле или снять жильё.

Кавказские Минеральные Воды: оздоровиться и погулять на природе

Этот регион понравится тем, кто не привык целыми днями лежать на пляже. Моря тут и нет, зато есть множество парков и променадов, горы и водопады, живописные природные ущелья и впечатляющие рукотворные питьевые галереи.

Не думайте, что вас ждёт «пенсионерский» отдых: в Кавказские Минеральные Воды всё чаще едет молодёжь, тут легко найти и модные рестораны, и шикарные спа-отели. Да и в экскурсиях на любой вкус недостатка нет: хотите — изучайте Лермонтовские места, хотите — гуляйте по даче Шаляпина, а при желании можно доехать до Домбая или Северной Осетии.

Популярных курортных городов в регионе несколько, и у всех свои особенности. Например, Ессентуки больше подойдут для размеренного семейного отдыха — туристы тут неторопливо прогуливаются по центральному парку, а ещё здесь почти нет гор и холмов, так что с детской коляской будет комфортно.

Если хотите активностей и драйва, добро пожаловать в Пятигорск: тут множество ресторанов и кофеен, большой выбор экскурсий и гора Машук, которую видно из любой точки города. Кисловодск более спокойный, здесь легко найти варианты досуга для всех членов семьи. А в небольшой Железноводск едут за уединением и общением с природой: местный парк прекрасно подходит для хайкинга и коротких походов. Ну а минеральная вода вкусная везде.

Как добраться и стоимость поездки: транспортный центр региона находится в Минеральных Водах, цены на авиабилеты из Москвы и обратно летом начинаются от 20 000 рублей. Дальше до выбранного города можно доехать на такси: до Железноводска доберётесь за 20 минут, до Ессентуков или Пятигорска — за 30–40, а до Кисловодска — за час. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками гостей можно найти от 3000 рублей в сутки.

Дагестан: вкусно поесть, погулять по горам и накупаться в море

Лето — прекрасное время для поездки в эту республику. Да, скорее всего, будет жарковато, но никто не мешает вам скрыться от зноя в горах или проводить дни на пляжах Каспийского моря. Кстати, они гораздо менее многолюдны, чем черноморские курорты, а найти классные локации с каждым годом всё легче.

Купаться можно в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Избербаше. Обращайте внимание на частные пляжи: при хороших отелях они платные, но инфраструктура там лучше, чем на городских. Бонус — более низкие цены, ведь курорты пока не особо раскручены (но мы уверены, что это ненадолго!).

И, конечно, Дагестан — это горы. Советуем заранее найти гида с машиной. Самостоятельно передвигаться по региону — удовольствие ниже среднего, слишком много серпантинов и опасных горных дорог, да и местный стиль вождения жителям крупных городов непривычен. Так что выбирайте надёжного проводника, который сможет отвезти вас к знаменитому Сулакскому каньону и загадочным аулам-призракам. А Дербент с его необычными Магалами и величественной крепостью Нарын-кала сможете изучить самостоятельно.

Не пренебрегайте и блюдами местной кухни. Это только кажется, что в меню везде одно и то же: прелесть дагестанской кухни в разнообразии рецептов. Мясо везде готовят по-разному, да даже вкус чуду отличается (хотя, казалось бы, простые лепёшки). Ещё отведайте курзе и разберитесь, чем хинкал отличается от хинкали (спойлер: примерно всем).

Как добраться и стоимость поездки: удобнее всего лететь на самолёте — в Махачкалу есть прямые рейсы из многих крупных городов. Билет из Москвы и обратно летом обойдётся от 20 000 рублей. Номер в трёхзвёздочной гостинице можно найти от 3000 рублей в сутки.

Камчатка: сходить в поход

Камчатка входит в вишлисты многих путешественников, и лето — прекрасное время, чтобы эту мечту наконец исполнить. В тёплое время года туристам доступен максимум впечатлений, а их после недельной поездки хватит на всю жизнь.

Кажется, нигде в России вы не найдёте такого разнообразия ландшафтов, маршрутов и активностей. Можно ходить в походы к сопкам и вулканам, наблюдать за медведями и касатками, сёрфить в Тихом океане и загорать на необычном пляже. Например, на Халактырском пляже песок чёрного цвета, а в бухте Буян под ногами у вас будет россыпь агатов, опалов, яшмы и других полудрагоценных камней.

Многодневные походы и трекинги тоже идеально планировать именно летом, в июле или августе. Только учитывайте, что самостоятельного путешествия по полуострову не получится: далеко не везде можно проехать даже на арендованном авто, встречи с дикими животными могут быть очень опасны, да и бюджет при такой поездке сложно подсчитать.

Выбирайте тур, сейчас есть их много разных — можно и в поход, и в сёрф-кемп, и просто поездить по окрестностям Петропавловска-Камчатского, это для тех, кто хочет провести отпуск без экстрима, ну максимум в море на катере выйти. Морская прогулка к бухте Русской, кстати, важная часть ознакомительного трипа по Камчатке, обязательное фотографирование скалы «Три брата» есть в каждом путеводителе по полуострову.

Как добраться и стоимость поездки: прямые рейсы в Петропавловск-Камчатский есть из Москвы и из ряда крупных городов. Билет из столицы туда-обратно летом обойдётся от 29 000 рублей. С жильём чуть сложнее, хороших вариантов не так много. В хостеле можно найти место за 3000 рублей, а если вас интересует именно отель, рассчитывайте минимум на 5000 рублей в сутки.

Куда поехать за границей?

Если же цель вашего отпуска находится за пределами России, для оптимизации расходов стоит обратить внимание на цены перелётов, а отель и город уже сможете выбирать под свой бюджет во вторую очередь.

Батуми: плавать в Чёрном море и есть хачапури

Тбилиси уже никого не удивить, так что сделайте ход конём и отправляйтесь в морскую столицу Грузии. Тем более что летом всё же хочется купаться и загорать, и где это делать, как не на Чёрном море. В Батуми несколько хорошо оборудованных муниципальных пляжей, с лежаками, зонтиками, кабинками и обязательными кафе.

Купаться можно с конца мая, к середине лета вода прогревается до +25°С. Водные активности типа «бананов» и парасейлинга тоже присутствуют, так что обязательную летнюю программу выполните легко. А если захочется больше уединения и увидеть пейзажи покрасивее, можно отправиться в пригород, на пляжи Гонио, Квариати и Сарпи. Учтите только, что везде галька, песок можно найти только в посёлке Уреки (но он там чёрный).

Вообще, Батуми — очень комфортный курортный город. Тут вас ждут и Ботанический сад для неспешных прогулок по тенистым аллеям и уютных пикников, и Батумский бульвар вдоль моря, где можно покататься на самокате или велосипеде, и красивый старый город с отреставрированными зданиями, и смотровая площадка, на которую можно подняться на фуникулёре. А ещё именно тут самые вкусные хачапури по-аджарски — те самые лодочки с яйцом и сыром, не зря же Батуми — столица региона Аджария.

Как добраться и стоимость поездки: билет из Москвы в Батуми и обратно летом можно найти за 32 000 рублей, перелёты прямые. Въезд для российских туристов осуществляется без проблем, нужен только загранпаспорт, а без визы в Грузии разрешено находиться до одного года. Номер в трёхзвёздочном отеле с хорошими отзывами легко найти от 4000 рублей в сутки.

Сеул: изучить новую культуру

Это удивительный город: дворцы древних династий и красивые цветные пагоды соседствуют с суперсовременными небоскрёбами. А из шумного делового квартала можно за 10 минут дойти до тихого зелёного парка — их в Сеуле невероятно много, и летом это очень кстати, ведь тут бывает жарковато. В общем, начать изучение Южной Кореи со столицы — отличный вариант.

Многих туристов привлекают традиционные деревни — так называют кварталы с аутентичными корейскими домами, которые находятся прямо в черте Сеула. Советуем посетить Намсангол или Букчон — и на некоторое время засомневаться, где именно вы находитесь, настолько это удивительные места. В Букчоне к тому же снимали некоторые корейские дорамы — если вы фанат, вам точно понравится.

Дальше отправляйтесь исследовать дворцы: побродите среди ярких павильонов комплекса Кёнбоккун, отдохните в Секретном саду Чхандоккун, полюбуйтесь пагодами Чхангёнгун. Устали от непривычных названий? Тогда отправляемся в район Каннам, бродить среди навороченных небоскрёбов. Это название вы точно слышали — вспомните, когда увидите огромную скульптуру в виде скрещённых рук.

А ещё в Сеуле летом можно позагорать и искупаться в Жёлтом море. Для этого поезжайте в сторону аэропорта — там рядом находится пляж Ырванни. Учтите только, что в выходные здесь многолюдно, а ещё не удивляйтесь тому, что большинство местных жителей не отходят далеко от берега или покачиваются на волнах в надувных кругах — многие корейцы не умеют плавать.

Как добраться и стоимость поездки: из Москвы в Сеул прямых рейсов нет, но можно долететь с одной или двумя пересадками. Летом билет в одну сторону можно найти за 30 000 рублей. Россиянам для путешествия понадобится только загранпаспорт, находиться в стране без визы можно до 60 дней подряд. За 72 часа до прибытия нужно будет заполнить электронную заявку и получить разрешение на въезд. Номер в трёхзвёздочном отеле с хорошими отзывами можно найти от 5000 рублей в сутки.

Кушадасы: познакомиться с необычной Турцией

Небольшой городок на побережье Эгейского моря, с песчаными и галечными пляжами, древними крепостями и античными руинами в окрестностях, где любят отдыхать респектабельные европейцы. Речь словно бы и не о Турции. Кушадасы действительно не слишком похожи на более привычные россиянам Анталью или Стамбул (хотя бульвар Ататюрка тут, конечно, есть, куда же без него).

А вот отелей, работающих по системе «Всё включено», да чтобы с анимацией и большой закрытой территорией, гораздо меньше, чем на Средиземном море. И это хорошо: городок хочется исследовать, тут приятно гулять по длинной набережной, любоваться круизными лайнерами у пирса и провожать солнце на закате, устроившись на одной из лавочек. Экскурсионная программа довольно насыщенная: можно исследовать замок на острове или отправиться в Эфес в получасе езды — тут неплохо сохранились древнегреческие руины.

Пляжный отдых, разумеется, тоже в наличии. Лучшими локациями считаются Дамский пляж и Пляж любви — здесь есть вся инфраструктура, от шезлонгов и зонтиков до кафе. За большим уединением отправляйтесь на пляжи парка Дилек, там их четыре (песчаный только один из них). Море в этом месте потрясающего бирюзового цвета, а к самому берегу подступают сосны.

Как добраться и стоимость поездки: удобнее всего лететь до Измира, из Москвы есть прямые рейсы, цены на билеты в одну сторону начинаются с 23 000 рублей, а дальше доехать до отеля на такси или рейсовом автобусе (от аэропорта примерно 100 км). Въезд россиянам в Турцию максимально упрощён, нужен только загранпаспорт. Номер в отеле в Кушадасах можно найти от 5000 рублей в сутки.

Неважно, какой у вас бюджет, отпуск может быть прекрасным в любом случае. Для этого всего лишь нужно найти подходящие условия и не забыть взять с собой близких, оставив заботы в стороне.