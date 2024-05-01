В Анапе впервые на службу заступила туристическая полиция

Туристическая полиция заступила на службу в Анапе, ее сотрудники оснащены квадроциклами, электрокарами, новым патрульными автомобилями, сообщается в Telegram-канале отдела МВД России по Анапе.

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Ранее туристической полиции в Анапе не было.

"В городе-курорте Анапе на службу заступила туристическая полиция. Это специальное подразделение по охране общественного порядка, в обязанности которого входят обеспечение безопасности гостей и жителей города-курорта, а также помощь туристам", - говорится в сообщении.

В состав туристической полиции входят 25 сотрудников, в число которых были отобраны наиболее подготовленные полицейские, в обязательном порядке прошедшие обучение английскому языку.

Они несут службу в курортной части Анапы и экипированы новейшими техническим и специальными средствами. В их распоряжении имеются квадроциклы, электрокары и новые патрульные автомобили. Полицейские будут заниматься патрулированием мест отдыха, консультированием иностранных туристов, оперативным выявлением и пресечением преступлений и правонарушений, в том числе совершаемых в отношении туристов.