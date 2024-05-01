В АТОР объяснили высокие цены на речные круизы по России

В этом году они выросли на 15%, в то время как себестоимость туров увеличилась на 25%.

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Это связано с сезонностью такого отдыха, затратами на обслуживание судов, а также отсутствием субсидирования круизной сферы, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Что касается ценообразования круизов. Цены, во-первых, в этом году выросли на 15%, хотя себестоимость выросла процентов на 25, по оценке круизных компаний. Она сложная. Потому что есть эксплуатация судов. Мы прекрасно понимаем, что речные круизы — это короткий сезон, это, по сути, с начала мая до конца сентября в лучшем случае, зависит от погоды ещё. В этом году навигация открылась 23 апреля, ну вот так получилось. Обычно она открывается 1 мая. Короткий сезон. Это значит, всё остальное время суда на приколе, их надо держать в нормальном состоянии. И себестоимость вот этого сохранения судов в нормальном состоянии плюс стоимость топлива для них и персонала, она выросла за последние два года больше, чем на 20%. Это не субсидируется вообще. Совсем. Операторы по речным круизам, владельцы судов, абсолютно согласны, что должна быть какая-то специальная программа поддержки этого вида туризма и строительства судов, и сохранения, и удержания персонала. Я вам не буду говорить про очевидную вещь, про кадровый голод, который у нас во всех отраслях, включая, безусловно, речные круизы. Но такой программы пока нет, но ведётся работа в направлении, чтобы она появилась. Увенчается это успехом или нет, мне сказать сложно, прогнозировать здесь невозможно. Но то, что себестоимость выросла очень сильно, а продажная цена выросла не настолько, насколько хотели бы… То есть как бы они урезают собственный доход».

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