Любование глицинией и юбилей башни: куда сходить в Крыму на майские праздники

1 мая в крымских городах не будут проводить традиционных шествий, посвященных Дню мира и труда. Из соображений безопасности на полуострове не устраивают массовых мероприятий. Несмотря на это в Крыму есть чем заняться на майские праздники.

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В Севастополе начнется XII городской фестиваль "Ради жизни на земле", посвященный Победе в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. 1 мая фестиваль откроется спектаклем "Эшелон Победы" в Доме офицеров флота, 2 мая и 3 мая - концертная программа во Дворце культуры рыбаков.

В Крымском этнографическом музее в Симферополе подготовили выставку, посвященную Первомаю. Здесь представлены 42 советские почтовые открытки из фондов музея, которые выпускались ко Дню солидарности трудящихся в 1960-90х годах. 1 и 9 мая в музее выходные, а в другие дни можно заглянуть на выставку.

В Симферопольском художественном музее проходит выставка "Весна Победы", где представлены произведения живописи и графики крымских художников, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В экспозицию вошли серия работ Алексея Пахомова "Ленинград в дни блокады", графические серии о партизанах Михаила Щеглова, Осипа Авсияна, Татьяны Кузнецовой, этюды Юрия Волкова к картине "Керченский десант", работа "Аджимушкайцы. Этюд к картине "Клятва" Николая Бута, полотно Николая Бортникова "Берлин. Май 1945 года". Музей будет открыт с 1 по 5 мая, а 6-7 мая нерабочие дни.

В Ялте 2 мая в замке "Ласточкино гнездо" пройдет концерт оркестра духовых инструментов "Алупка", в программе - музыкальные произведения советских лет, а также выставка детских рисунков ко Дню Победы. В праздничные дни музей работает без выходных.

В Никитском ботаническом саду на майские праздники можно насладиться цветением ирисов. На "Карнавале ирисов" представлены более 300 сортов самых причудливых форм и расцветок. Они носят названия "Океан", "Пламя", "Летние сумерки", "Звездное скопление Пликат", "Огни большого города", "Палитра Марка Шагала" и другие. Сад открыт ежедневно.

На Южном берегу Крыма в самом разгаре фестиваль "Дни любования глицинией". На несколько недель улицы наполнятся сиреневыми цветами и неповторимым южным ароматом. 1-3 мая в рамках фестиваля запланированы праздничные мероприятия на площади Ленина в Алупке, посвященные открытию туристического центра. Цветением живописной лианы можно полюбоваться на набережной Ялты и в Никитском ботсаду.

В Судакской крепости 1 мая откроют туристический сезон праздником башни Коррадо Чикало. Запланировано праздничное шествие, танцевальные выступления под средневековую музыку, мастер-классы, игры, конкурсы. Выступят театр живых статуй (Евпатория), студия ирландского танца Eirindance (Севастополь), театральная студия ART-Start (Судак), фолк-группа Claddagh (Ялта). В крепости также состоится открытие выставки, посвященной 620-летию башни Коррадо Чикало.