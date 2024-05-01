Первый в этом сезоне туристический ретропоезд совершил поездку из Сочи в Гагру

Первый в этом курортном сезоне туристический ретропоезд совершил поездку из Сочи в Гагру. Об этом в среду, 1 мая, сообщает РИА Новости.

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В интерьере вагона использованы гобеленовые картины и рекламные плакаты времен СССР. Кроме того, костюмы бортпроводников стилизованы под 80-е годы.

По словам заместителя начальника Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Вадима Соловьева, к составу прицепили обзорный вагон, который будет ходить до октября. Этот вагон не остеклен, поэтому все желающие смогут без помех насладиться природой Сочи и Абхазии.

На границе пассажиры проходят паспортный контроль, не выходя из вагонов. Также в поезде можно оформить экскурсии, передает агентство.

Граждане России могут посетить ряд стран без загранпаспорта и визы. Специалисты Ассоциации туроператоров России назвали шесть лучших направлений для отдыха и туризма по внутреннему паспорту.

За майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, а цены пока несильно выросли. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.