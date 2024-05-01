В этом году туристам в России будут доступны 700 глэмпингов

Эксперты ожидают в этом году 15-процентный рост туристических поездок по стране. Это при том, что в 2023-м внутренний туризм в России увеличился до рекордных 78 миллионов туров. Такая динамика открывает для малого и среднего бизнеса новые возможности для развития. А государство готово помочь ему в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Рай не в шалаше

В России набирают популярность глэмпинги - городки на природе с комфортабельными палатками или деревянными домиками со всеми условиями для жизни. Здесь можно отдыхать даже с детьми.

Этот формат оказался очень востребованным у туристов и привлекательным для инвесторов. С 2018 по 2023 годы число глэмпингов в стране выросло в 40 раз. В этом году Российский союз туриндустрии прогнозирует, что количество глэмпингов в России увеличится с 550 до 700.

Одна случайная поездка жительницы Башкирии Марии Пацковой изменила ее планы на дальнейшую жизнь.

"Как-то с детьми и друзьями провели выходные в загородном глэмпинге. Мне очень понравилось: природа, тишина, уединение и гармония. Загорелась идеей построить такой же, но собственных средств было недостаточно", - делится Мария.

В сентябре 2022 года она обратилась за консультацией в центр "Мой бизнес" города Белебей. Ей помогли подготовить документы на льготный заем в Башкирскую микрокредитную компанию. Полученные пять миллионов рублей Мария направила на строительство глэмпинга.

"В распоряжении наших гостей уютные домики, японская баня, мангальная зона. От Уфы добираться всего 30 минут. Хотим увеличить количество домиков, построить детскую площадку, на летний период организовать прокат велосипедов, а на зимний - лыж", - рассказала о своих планах предпринимательница.

В любую погоду

Газета "Республика Башкортостан" сообщает: в помощь туристам, желающим отдохнуть на территории республики, составлен список всепогодных глэмпингов.

Есть обычные домики, купольные дома, дома-контейнеры, юрты, А-фреймы, тентовые конструкции, сообщил министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов.

И напомнил: несколько лет назад планировалось, что к 2024 году в республике будет 50 комплексов с модульными домами для туристов - глэмпингов. Но этот вид отдыха стал настолько популярным, что уже сейчас таких комплексов больше ста. И еще больше сорока появятся нынешним летом.

Один день на сплаве

По словам Елизаветы Натименко, идея создать место, куда будут приезжать люди, чтобы отдохнуть, возникла у нее на первом курсе института. В собственности у девушки был участок на реке Чусовая, который ей хотелось как-то использовать. Сначала Елизавета хотела открыть базу отдыха. Но, когда в моду вошли глэмпинги, поняла: "Вот оно!".

Елизавета обратилась в центр "Мой бизнес" Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Здесь ей помогли с оформлением статуса индивидуального предпринимателя. Консультировали по вопросам бухгалтерии и составлению бизнес-плана для получения социального контракта.

Финансирование Лиза получила от управления социальной политики Нижнего Тагила. По этой программе на открытие своего дела ей дали 250 тысяч рублей. Так появился глэмпинг на Чусовой.

Людям нравится сплавляться по реке. И очень удобно, что можно это сделать за один день. Туристы успевают многое увидеть, а после с удовольствием остаются ночевать на берегу в просторных шатрах. В них есть все необходимые удобства: туалет, душевая кабина, кухня с холодильником. Хозяйка уже расширила свой удачный бизнес-в деревне Ёква. Это место более уединенное и тихое, с прекрасным видом на лес и речку.

И летом, и зимой

"Глэмпинг - сезонный проект. Но я хочу устроить экскурсионные туры зимой, в поездках по льду реки. Буду рассказывать туристам о местных природных достопримечательностях, об интереснейшей истории реки Чусовой", - говорит Елизавета.

Кстати, зимний туризм развивается на Урале не хуже летнего. Газета "Тагильский рабочий" напомнила, что в период январских каникул Свердловскую область посетили более 300 тысяч туристов. Директор областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова сообщила подробности:

"Горнолыжные комплексы посетили 100 тысяч человек. Загородные отели, базы отдыха были заняты практически полностью. Большинство туристов - организованные группы детей со всего Урала".

В Свердловскую область, уточнила Эльмира Туканова, приезжают за сказочной зимой, настоящей уральской кухней и интересными развлечениями. Особое внимание гостей региона привлек познавательный "Демидовский маршрут", с ним познакомились гости из Москвы, Калининграда, Владивостока и Пятигорска.

Справка "РГ"

Более 59 миллиардов рублей получили в прошлом году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" компании, которые работают в гостиничной сфере и общепите. Это на 64 процента больше 2022 года. А с 2019 годом, когда стартовал нацпроект, рост составил почти 400 процентов.

Самозанятые и предприниматели турбизнеса в региональных центрах "Мой бизнес" получают образовательные и консультационные услуги. Им обеспечивают правовое сопровождение, помогают разобраться в финансовых вопросах, провести рекламную кампанию, разработать дизайн и освоить другие маркетинговые премудрости. На цифровой платформе МСП для малого и среднего бизнеса доступно более 800 мер поддержки.

А еще по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" предприниматели получают субсидию на создание быстровозводимых модульных средств размещения. С 2022 года государство поддержало возведение 18 тысяч номеров в модульных отелях и корпусах в 66 регионах страны.