В какие города России отправиться перед 9 мая, чтобы узнать историю ВОВ

В 2024 году наша страна будет отмечать 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В преддверии праздника "Российская газета" публикует подборку городов от сервиса путешествий Туту.ру, в которых можно больше узнать о ВОВ и увидеть памятники, посвященные героизму советских солдат. Также расскажем о дополнительных поездах, которые будут курсировать в майские выходные.

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Первый рекомендованный к посещению город - Волгоград. Памятник "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане известен практически всем в России. Главная статуя ансамбля, "Родина-мать зовет!" скульптора Евгения Вучетича и архитектора Николая Никитина, считается одной из самых высоких в мире. Вечером 9 мая на Мамаевом кургане будет проходить световое шоу, посвященное Сталинградской битве: монумент красиво подсвечивается, зрителям показывают кадры кинохроники.

Ржев - следующий город, несущий в себе память о ВОВ. В октябре 1941 года немцы вошли в Ржев, город освобождали больше года: с января 42-го по март 43-го. Сейчас о тех событиях напоминает мемориал на трассе M9 у поворота на деревню Хорошево - именно в этом месте проходило одно из самых тяжелых сражений.

Мемориал очень впечатляющий: у фигуры солдата вместо ног - птицы, и кажется, что она парит в воздухе. С письмами, фотографиями и воспоминаниями участников Ржевской битвы можно познакомиться в музейном павильоне рядом.

Ранее город Тверь назывался Калинин, и также, как и другие участники подборки, участвовал в ВОВ. С середины октября по середину декабря 1941 года был оккупирован гитлеровцами.

Освобождению города посвящен обелиск Победы, открытый в 1970 году. В сквере у Комсомольской площади города находится еще один интересный памятник, который появился не так давно, в 2011 году: четыре танкиста запечатлены будто бы в движении, на лицах - эмоции. Памятник посвящен танковой бригаде Степана Горобца, которая смогла прорваться в оккупированный Калинин и нанести огромный урон врагу. Впоследствии командир экипажа погиб под Ржевом в 1942 году.

Одно из самых важных сражений ВОВ - Курская битва, так что этот регион тоже рекомендован к посещению в образовательных целях. Курская область была оккупирована очень долго: с начала октября 1941-го по сентябрь 1943-го. В 2023 году в Курской области открыли большой мемориал, посвященный подвигу героев Курской битвы: советский воин не дает сомкнуться двум огромным стенам. Вторая очередь мемориала откроется в 2025 году. В самом Курске также есть несколько памятников, посвященных павшим воинам.

К посещению рекомендован Мурманск, на который во время войны было сброшено около двухсот тысяч бомб. Гитлеровцы планировали взять под контроль населенные пункты Заполярья, так что Северу пришлось трудно в период ВОВ.

Воронеж также внёс вклад для достижения общей победы. Его правобережную часть войска Гитлера занимали более двухсот дней, за город велись ожесточенные бои. Сегодня о тех временах напоминают многочисленные памятники. В центре города находится мемориал "Площадь Победы": двенадцать фигур стоят рядом, символизируя единство советского народа. Еще один мемориальный комплекс, который вряд ли оставит равнодушным, называется "Памятник славы", и представляет собой лежащую фигуру воина.

Смоленск стал одним из первых советских городов на пути у захватчиков. Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, закончилось в сентябре. Чтобы узнать больше о Смоленске в годы ВОВ, рекомендуем посетить Реадовский парк и посмотреть на Курган бессмертия. Есть в центре Смоленска и другой необычный монумент, посвященный поэту Александру Твардовскому и его самому известному герою Василию Теркину: на нём Теркин и Твардовский беседуют, как хорошие товарищи.

Тула - ещё одно место времён ВОВ, в окрестностях которого велись тяжелые сражения. Это неудивительно: город находится на пути к Москве, к тому же, там было множество важных предприятий. Сейчас сложно представить, что когда-то этому светлому городу со множеством отличных ресторанов и достопримечательностей, было настолько тяжело. О том, как воины обороняли город, напоминает монумент "Три штыка": рядом стоят фигуры солдата и рабочего, а вечный огонь закрывают три стальных штыка.

Также рекомендуется к посещению Ростов-на-Дону. Время первой оккупации города в ноябре 1941 года называют "кровавой неделей" - за восемь дней были убиты сотни мирных жителей. Вторая оккупация длилась намного дольше - 205 дней, с июля 1942 по февраль 1943 года. В Змиевской балке были истреблены десятки тысяч евреев - сейчас о тех страшных событиях напоминает мемориальный комплекс "Жертвам фашизма". Смотреть на этот памятник очень тяжело, но многие специально приезжают в Ростов, чтобы его увидеть. Сегодня добраться до Ростова-на-Дону можно либо на автобусе, либо на поезде. По данным аналитиков Туту.ру, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Кроме того, на майские праздники были добавлены отправления поездов между двумя главными городами-участниками ВОВ: Москвой и Санкт-Петербургом. По маршруту появились дополнительные "Сапсаны". Так, из столицы отправится поезд №786 - 8 мая в 21:00, а также состав №766, он будет курсировать 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40. "Сапсаны" проследуют без остановок. Из Санкт-Петербурга в Москву дополнительный поезд №763 стартует 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 и проследует без остановок. Также из северной столицы 8 мая в 11:07 запланировано отправление состава №765 с остановками в Чудове и Бологом. Помимо этого, за счёт сдвоенных составов было увеличено количество мест в поездах №754 отправлением 6 и 13 мая, а также №777 - 5 и 12 мая.

Также в честь Дня Победы РЖД запустили специальную акцию для пассажиров: билеты в базовом и экономическом классах на поезда "Ласточка", следующие 9 мая из Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода в Москву, можно приобрести по фиксированной цене - 1945 рублей.