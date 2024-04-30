Владелица гостиницы в Сочи рассказала, что чаще всего портит туристам отдых

Жительница Сочи и по совместительству владелица гостиницы рассказала, что чаще всего туристы портят себе отдых чрезмерным употреблением спиртного.

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Своими многолетними наблюдениями Людмила Т. поделилась с «Южным Федеральным». По словам хозяйки гостиницы, постояльцы часто не в меру расслабляются и теряют ориентиры приличия. После злоупотребления спиртными напитками страдают от интоксикаций, отравлений, а главное теряют драгоценное время, чтобы насладиться видами и отдохнуть на южном курорте.

Она напомнила, что хозяевам гостиницы неважно, гуляете ли вы по окрестностям, загораете на пляже или отлеживаетесь весь отпуск в номере из-за плохого самочувствия после передозировки горячительным, платить все равно придется.

Сочинка также напомнила, что приключения в алкогольном угаре нередко заканчиваются травмами, конфликтами, драками, разборками с местной полицией, и другими неприятными последствиями. Но для таких впечатлений необязательно ехать на море.