Между Кировом и Махачкалой запустили регулярный авиарейс

Рейс запустили по инициативе губернатора Александра Соколова и приурочили к 650-летию города Кирова.

© runews24.ru

Новый авиарейс запустили из Кирова в понедельник, 29 апреля. Он будет выполняться в Махачкалу. Первый борт из Дагестана приземлился в Победилово. Об это рассказали в пресс-центре областного правительства.

Рейс запустили по инициативе губернатора Александра Соколова и приурочили к 650-летию города Кирова. По словам главы региона, важно расширять географию полётов.

В Киров из столицы Дагестана самолётом компании «Северный ветер» прилетели около 100 пассажиров. Среди них жители Дагестана и кировчане, которые отдыхали в Дагестане.

Время полёта составило три часа. Ранее наземным транспортом приходилось добираться в течение двух дней.

В Махачкалу из Кирова улетели около 130 пассажиров. Большинство полетели отдыхать.

Кстати, сотому пассажиру авиарейса Махачкала – Киров подарили бесплатный проход в зал ожидания бизнес-класса.