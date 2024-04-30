В правительстве России пообещали скидки многодетным туристам

Правительство России пообещало многодетным семьям скидки на отдых в Год семьи. Предоставляться они будут за счет бизнеса, но не везде, а только со стороны компаний, поддержавших инициативу чиновников.

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«Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, – еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране. Мы призываем также представителей туристического бизнеса присоединиться к инициативе и внедрить программу акций в отелях и на курортах», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как уточняют в Минэкономразвития, договориться удалось с порядка 120 гостиницами и санаториями в 30 регионах. Среди них – Архангельская, Владимирская, Калужская, Ленинградская области, а также республики Крым и Татарстан, Ставропольский край.

В основном отели предоставляют скидки на размещение в диапазоне от 5 до 25%, но есть и другие предложения. Например, на ряде горных курортов туристам предлагают скидки на прогулочные билеты и ски-пассы и прокат оборудования.

Список предложений размещен на национальном турпортале и, как рассчитывают в Минэке, будет пополняться.

Акция, безусловно, полезная. Однако, учитывая, что годом семьи объявлен 2024-й, треть которого уже позади, выглядит несколько запоздалой. Многие семьи уже спланировали и оплатили свой отдых на лето, поэтому воспользоваться спецпредложениями не смогут. Кроме того, как подсчитал Росстат, в 2024 году отдых подорожал не столько из-за роста стоимости на проживание, сколько из-за рекордного повышения цен на перелеты в экономклассе.

«Лучше бы авиабилеты хоть кому-то субсидировали, а места размещения можно на любой кошелек подобрать самим», – написал один из подписчиков в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

Ранее «ТурДом» писал об инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой строить для семей с детьми многофункциональные центры у автотрасс.