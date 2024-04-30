Шесть маршрутов автопутешествия из Москвы на майские

Длинные майские выходные с хорошей погодой — отличная возможность отправиться в автомобильное путешествие.

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О том, в какие города можно съездить за один день, — в материале «Газеты.Ru».

Тверь

Путешествуя из столицы в Санкт-Петербург, многие обходят своим вниманием Тверь, и совершенно напрасно. Город на 12 лет старше Москвы, и в Средние века вполне мог стать альтернативной столицей России. Одна из его ярких достопримечательностей — Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке для отдыха членов императорской семьи. В настоящее время памятник отреставрирован, в нем располагается областная картинная галерея с работами таких известных мастеров, как Левитан, Грабарь, Щукин, Серов и Венецианов.

От былого наследия крупного купеческого города осталась историческая застройка центра города с пешеходной Трехсвятской улицей. Красивые виды открываются и с набережных Волги. Неподалеку от набережной Афанасия Никитина — Музей тверского быта в зданиях двух купеческих усадеб.

Любители индустриальной архитектуры могут осмотреть Морозовский городок (он же Пролетарка) — ансамбль из примерно 50 зданий в неоготическом стиле, построенных в XIX и начале XX века для известных российских предпринимателей Морозовых.

Расстояние от Москвы — 200 км.

Псков

В одном из самых древних городов России, основанном в X веке, сохранилось немало достопримечательностей. В историческом центре можно увидеть кремль, старинные купеческие палаты и древние храмы. Для посещения доступна Плоская башня, часть крепостного сооружения кремля, известного с 1500 года. В центре крепости — Троицкий собор, перед которым расположена вечевая площадь. Здесь в старину решались важные вопросы, например, проходили выборы посадников.

В 30 км от Пскова расположен старинный Изборск, в котором сохранилась крепость XIV века, служившая для защиты западных рубежей Руси. По пути из Москвы в Псков имеет смысл отклониться от маршрута и посетить поселок Пушкинские Горы — здесь расположен музей поэта.

Расстояние от Москвы — 630 км.

Иваново

Иваново известно как крупный центр текстильной промышленности, но с туристической точки зрения — это заповедник конструктивизма. Дом-корабль, дом-подкова, школа-птица и авангардный вокзал 1933 года постройки — все эти строения эпохи авангарда можно найти в этом городе.

В областном художественном музее сформирована коллекция картин мастеров русского авангарда — в том числе Казимира Малевича и Александра Родченко. Музей ивановского ситца открыли в 2022 году после реставрации. В его экспозиции можно увидеть ткацкие станки, образцы тканей разных эпох.

Расстояние от Москвы — 300 км.

Рязань

Первые постройки на территории нынешнего Рязанского кремля появились в XI веке. Город раньше носил название Переяславль-Рязанский. В настоящее время в нем сохранился архитектурный ансамбль, сформированный в XVII веке, когда при Екатерине II Рязань подверглась масштабной реконструкции.

Основные достопримечательности кремля — Успенский собор и Соборная колокольня высотой 83 метра. Одна из интереснейших построек Рязани — здание Летнего клуба дворянского собрания, возведенное из дерева с ажурной резьбой в 1905 году.

Еще один интересный архитектурный ансамбль — Торговый городок, который был возведен в середине пятидесятых и изначально предназначался для проведения областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки. "Рязанская ВДНХ", постепенно пришедшая в запустение, отреставрирована в 2023 году. В Рязани располагается музей-усадьба всемирно известного ученого-физиолога Ивана Павлова. Также с Рязанью неразрывно связано имя поэта Сергея Есенина, который родился в селе Константиново, находящемся в 40 км от города. В его музей-заповедник входят дом, где родился Есенин, а также здание земской школы, где он учился. В музее представлены личные вещи поэта, в школе воспроизведен учебный класс начала XX века. С крутого берега Оки открываются живописные виды.

Расстояние от Москвы — 200 км.

Муром

Один из древнейших русских городов, родина былинного богатыря Ильи Муромца, вплоть до XVI века был пограничным городом, однако после завоевания Казани Иваном Грозным развивался как купеческий. В Муроме сохранился древний Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XI веке.

В 1860-х годах Муром стал первым городом Владимирской губернии, в котором появился водопровод. В городе сохранилась водонапорная башня тех времен. Современная достопримечательность города — Вантовый мост, построенный в 2009 году.

Расстояние от Москвы — 310 км.

Великий Новгород

Главная площадь города — Софийская, на которой расположены здания областного правительства и музея изобразительных искусств, который находится в историческом здании Дворянского собрания. Ансамбль Новгородского кремля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри расположены четыре музея, в том числе музей письменности, здание Присутственных мест и Грановитая палата, построенная в готическом стиле.

На правом берегу реки Волхов, напротив кремля, находится Ярославово дворище. Считается, что именно там проходил знаменитый Новгородский торг, куда съезжались купцы из ганзейских городов. В Новгороде в 1862 году был установлен памятник "Тысячелетие России", на котором запечатлена история страны от Рюриковичей до Александра II.

Расстояние от Москвы — 530 км.