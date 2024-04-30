Что посмотреть и чем заняться на Ямале 2024

Пять причин заглянуть за полярный круг весной.

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«Ямал для рядового туриста — место не слишком притягательное: ну что интересного в бескрайней заснеженной тундре, где нет знаковых достопримечательностей или выдающихся природных объектов, а встретить разговорчивого местного жителя — большая удача? Проведя пару недель в Приуралье, спешу развеять все эти стереотипы. Ямал — уникальное сокровище, пусть и скрытое под слоем вечной мерзлоты. Что обязательно стоит сделать за полярным кругом, расскажу ниже», Владимир Виноградов, — президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Встретить День оленевода в селе Аксарка

День оленевода – праздник без преувеличения легендарный. В Заполярье его ждут едва ли не больше, чем Новый год или собственный день рождения. Это один из редких моментов в году, когда кочевники-оленеводы могут встретиться и тепло пообщаться перед тем, как вновь уехать в тундру. Дата праздника «кочует» вслед за стадом и зависит от касланий, как называют здесь масштабные перегоны оленей. Обычно это конец марта или начало апреля.

Как же проходит день оленевода? Очень традиционно, насыщенно и интересно. Чтобы побывать на всех площадках праздника, стоит заложить на него хотя бы пару дней. За это время успеешь увидеть все самые популярные национальные забавы: и перетягивание палки, и ненецкую поясную борьбу, и прыжки через нарты, и даже женский хоккей.

Ну а главная интрига праздника – гонки на оленьих упряжках, Это целая наука, не познав которую, в тундре не выживешь. Отобрать самых быстрых и выносливых оленей, подготовить их к старту и грамотно подготовиться самому – всё это требует опыта и мастерства. А для победы не помешает ещё и немного удачи.

Попробовать тундровые специалитеты

Ни один праздник народов севера не обходится без национальных блюд – деликатесов из ценных пород рыбы, ягод и, конечно, строганины. В 2024 году на Дне оленевода был даже установлен вкусный рекорд – «Наибольший вес строганины из оленины»: общими силами настрогали почти 160 кг вкуснейшего морозного мяса!

Строганину подают со смесью соли и чёрного перца, которые подчёркивают её необычный вкус. Ну а о пищевой ценности такой закуски и говорить не стоит – даже небольшого кусочка хватит на несколько часов.

Погостить в чуме у оленеводов

Чтобы в полной мере оценить уникальность заполярного образа жизни, стоит обязательно выехать за пределы города и отправиться на стоянку семьи оленеводов, в самое сердце тундры. Доедет туда не каждый внедорожник – спасают обычно олени или снегоход.

Приезжая на место, в первую очередь поражаешься размеру чума. Он очень вместительный и эргономичный, а при необходимости делится тканевыми отрезами на отдельные «комнаты». Внутри, кстати, всё вполне современно: есть и «плазма», и бытовые гаджеты, и новейшая электроника. И потому чувство, что находишься посреди снежной пустыни, где вокруг чума – многокилометровая пустота, парадоксальным образом только усиливается.

Примерить национальную одежду

На фоне белой тундры яркими всполохами мелькают традиционные наряды оленеводов – мужская малица и женская ягушка. И это не маскарад в честь праздника, а важная часть культуры и повседневного быта северян. Без традиционной одежды и обуви в тундре приходится туго – рискуешь замёрзнуть и промокнуть. Насовсем.

Примерка малицы или ягушки новичкам даётся нелегко: в первые минуты они кажутся громоздкими, тяжёлыми и сковывающими движения. Но эта неловкость не идёт ни в какое сравнение с ощущениями, которые дарят кисы – высокая обувь из оленьих шкур, которая привязывается к ноге тонкими шнурами.

Впрочем, мнимое неудобство тут же компенсируют тепло и мягкость кис. А глядя на то, как ловко оленеводы в национальной одежде орудуют тынзяном, местным лассо, окончательно убеждаешься в том, что традиционная одежда не выйдет из тундровой моды ещё очень долго.

Согреться тёплым разговором посреди холодной тундры

Чего никак не ожидаешь от холодного Заполярья, так это удивительно тёплых встреч и разговоров с малознакомыми, в общем-то, людьми. В это время ты как будто возвращаешься к истокам человеческих отношений – честных, «ламповых» и «доцифровых». Когда впереди месяцы вынужденного одиночества, такие встречи ценятся очень высоко.