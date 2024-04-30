Российские отели и санатории предложат скидки семьям с детьми в 2024 году

Российские отели, санатории, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты предложат скидки и спецпредложения для семей с детьми в текущем году, который объявлен в стране Годом семьи. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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"Минэкономразвития России совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса объявляет акцию в Год семьи - скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на горных курортах страны", - говорится в сообщении.

Около 120 гостиниц и санаториев по всей стране уже выразили готовность предоставить скидки семьям с детьми, среди них отели на курортах черноморского побережья, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, участниками акции уже стали 26 горнолыжных комплексов и круглогодичных курортов. В их числе "Красная Поляна" и "Роза Хутор" в Краснодарском крае, "Архыз" в Карачаево-Черкессии, "Манжерок" в Республике Алтай, "Шерегеш" в Кузбассе, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и другие.

К инициативе Минэкономразвития присоединились отели и санатории почти из 30 регионов страны, в том числе из Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской областей, Крыма и Татарстана. Привилегии в Год семьи также предоставит Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга. Участниками акции стали и несколько туроператоров, подчеркнули в аппарате вице-премьера.

"Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, - еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране. Мы призываем также представителей туристического бизнеса присоединиться к инициативе и внедрить программу акций в отелях и на курортах", - отметил Чернышенко.

Акции на горнолыжных курортах

В горнолыжных комплексах семьи с детьми ожидают скидки на прогулочные билеты, ски-пассы, прокат оборудования и проживание. Например, "Красная Поляна" предоставляет скидку 20% на прогулочные билеты для многодетных родителей, "Роза Хутор" - 20% на прогулочные билеты при покупке на семью из четырех человек, "Красное озеро" - скидку 30% на проживание в семейных коттеджах до конца мая, а "Манжерок" - 30% на прогулочные билеты и ски-пассы для семей с двумя и более детьми, сообщили в аппарате Чернышенко.

Кроме того, в Год семьи курорт "Архыз" разработал специальное предложение для пар, им предлагают заключить брак на высоте 2,5 тыс. м. Бесплатная услуга включает праздничное оформление на высокогорной площадке, где сотрудники ЗАГСа зарегистрируют брак, также в нее входят фото- и видеосопровождение, подъем на канатных дорогах и памятные подарки от курорта.

Подробный перечень предложений бизнеса, предоставленный отраслевыми объединениями, а также условия и размер скидки доступны на национальном туристическом портале Russia.Travel. Информация будет дополняться по мере увеличения числа участников со стороны бизнес-сообщества.