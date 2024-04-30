Москва стала самым популярным туристическим направлением на 1 мая

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал продажи билетов на самолеты и поезда по России на период с 30 апреля по 1 мая. Оказалось, что самым популярным туристическим направлением на праздничные даты стала Москва (16,5%). С подробными результатами исследования ознакомилось издание «Вести Подмосковья».

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В Сочи и Санкт-Петербург на самолете отправятся по 7,9% путешественников, в Калининград - 3,7%, в Минеральные Воды - 3,2%. Также наши соотечественники полетят в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу и Тюмень. Среди конкретных маршрутов из точки А в точку Б лидируют Москва — Калининград, Москва — Сочи и Москва — Санкт-Петербург. Если говорить не только о внутреннем туризме, то среди зарубежных стран особенно популярны Узбекистан (21% авиабилетов), Турция (12%), Азербайджан (10,47%), Киргизия (10%) и Беларусь (8,94%).

На поезде россияне тоже отправятся преимущественно в две столицы (25,4% и 9,2% железнодорожных билетов соответственно). В топ вошли поездки в Краснодар (3,8%), Ростов-на-Дону (3,2%), Адлер (2%). Среди других востребованных ж/д направлений - Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Казань и Нижний Новгород.