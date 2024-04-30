Проект «Узнай Москву» подготовил для горожан маршруты в майские праздники, всего на портале доступно более 260 онлайн-путеводителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Всего на портале доступно более 260 онлайн-путеводителей на любой вкус. Например, любители кино оценят тематические маршруты, посвященные образу Москвы в фильмах. А для юных жителей столицы разработаны специальные детские экскурсии. Чтобы найти больше направлений по интересам, достаточно просто установить нужные фильтры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что найти интересные варианты путешествий по паркам и усадьбам поможет одноименная категория в фильтре «Виды маршрутов». Например, прогулка по саду «Эрмитаж» занимает первое место в рейтинге самых популярных маршрутов по паркам. Путешествие начнется у Московского театра «Эрмитаж», где проходили спектакли, ставшие в свое время сенсацией. Маршрут также включает театры «Сфера» и «Новая опера» имени Колобова, летнюю эстраду и другие места.

Еще одно направление – по музею-заповеднику «Коломенское». Это живописное место впервые было упомянуто в духовной грамоте князя Ивана Калиты в 1336 году, а позднее стало любимой резиденцией царя Алексея Романова. В 2023-м праздновали 100-летие музея-заповедника «Коломенское». Для неспешных прогулок подойдет и Воронцовский парк. На его территории располагается старинная усадьба и каскад прудов. Среди других маршрутов, которые могут заинтересовать пользователей, – «80 лет ВДНХ за 80 минут», прогулки по Парку Горького, музею-заповеднику «Царицыно», а также усадьбе «Кусково» с коллекцией парковой скульптуры XVIII века.

На портале «Узнай Москву» есть маршруты, составленные для детей. Это познавательные экскурсии для младших школьников длительностью от 15 до 45 минут. Маршруты проходят по центральным бульварам столицы – Гоголевскому, Тверскому, Никитскому, Цветному и другим. А удивительные истории о Москве и ее архитектуре юные пользователи могут узнать благодаря проекту «Узнай Москву с Чевостиком». Детям постарше может понравиться экскурсия, посвященная булгаковской Пречистенке. Отправляясь на прогулку, ребята пройдут вслед за профессором Преображенским, только что подобравшим пса Шарика, от магазина Центрохоза к его дому в Чистом переулке, найдут подвальчик Мастера и особняк Маргариты, окажутся в «унылом, гадком и скупо освещенном» переулке, где Иван Бездомный окончательно потерял иностранного гостя во время продолжительной погони, а также увидят зеркальные двери Торгсина, открывшиеся для Коровьева и Бегемота.

Столица становилась героиней и декорацией в сотне кинолент. На портале и в приложении «Узнай Москву» опубликованы маршруты, которые проведут по местам съемок знаковых фильмов и расскажут об истории их создания. Одна из экскурсий включает 11 мест, связанных с такими культовыми фильмами, как «Сибирский цирюльник», «Служебный роман», «Покровские ворота», «Москва слезам не верит», «Я шагаю по Москве», «Курьер», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», а также «Три тополя на Плющихе». Так, драме Татьяны Лиозновой посвящен отдельный маршрут.

В материале рассказывается, что одна из уникальных улиц города – Поварская – во многом сохранила свой исторический облик. Поэтому здесь в естественных декорациях снимают фильмы, действие которых происходит в разные эпохи. Так, церковь Симеона Столпника, которая находится на развилке улиц Новый Арбат и Поварской, можно увидеть в кинокартинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Мимино», «Белорусский вокзал» и других. Знаменитый дом со львами попал в ленты «Офицеры» и «Девушка без адреса», а дом архитектора Сергея Соловьева – в сериал «Семнадцать мгновений весны». По узнаваемым кинообъектам улицы Поварской можно прогуляться вместе с проектом «Узнай Москву».

Интересные маршруты есть и для тех, кто любит активный отдых и хочет исследовать столицу на велосипеде. Один из них предлагает прокатиться по самой длинной велодорожке Москвы, объединившей парк искусств «Музеон» и Парк Горького, Крымскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы. Направление доступно в мобильном приложении «Узнай Москву», где во время поездки можно включить аудиогид. Кроме того, жители и гости города могут послушать экскурсии по литературным местам столицы.

Еще один маршрут пролегает по Ходынке – знаковому месту, исторически связанному с авиацией и спортом. Здесь энтузиасты совершали первые полеты, а советские физкультурники становились чемпионами. Маршрут охватывает достопримечательности сразу трех районов – Хорошевского, Сокола и Аэропорта.