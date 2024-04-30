Как и почем можно уехать из Владивостока на острова в этом туристическом сезоне

Во Владивостоке с 1 мая индексируют тарифы на проезд на морском транспорте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на постановление администрации Владивостокского городского округа от 16-04.2024 № 927.

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Одна поездка из Владивостока на острова Попова и Рейнеке будет стоить 215 рублей, между островами Попова и Рейнеке, Русский и Попова – 108 рублей, из Владивостока на полуостров Песчаный (село Береговое) – 143 рубля.

Для пассажиров, имеющих прописку на островных территориях и в Береговом, проезд дешевле: 84 рубля, а рейс между островными территориями без заезда на материк обойдётся в 42 рубля. Для проезда по льготной стоимости нужно предъявить при покупке билета документ, подтверждающий прописку или временную регистрацию. Для детей в возрасте до трёх лет проезд бесплатный, но нужно, соответственно, предъявить свидетельство о рождении.

В сезон навигации пассажирские морские перевозки между материковой частью Владивостока и островными территориями осуществляет катамаран «Москва» (а если он выходит из строя, его «заместителем» на линиях становится теплоход «Лотос»). От острова Русский ходит баржа, которая перевозит личные автомобили. В село Береговое можно доплыть на теплоходе «Пассат».

Из Владивостока на мыс Песчаный теплоход отходит в 08:30 и 18:00, обратные рейсы – в 10:00 и 19:30. Рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейсы на острова – ежедневные. На маршрут Владивосток – Попова – Рейнеке «Москва» отправляется в 19:00 (до промежуточной остановки на острове Попова – чуть больше часа). Отправление обратно с Рейнеке – на следующие сутки в 07:30, по пути судно также заходит на остров Попова и оттуда отчаливает в 08:00. В воскресенье есть дополнительный рейс: отправление из Владивостока в 14:00, в обратном направлении с острова Рейнеке – в 15:40, с острова Попова – в 16:10.

Кроме того, дополнительный рейс предусмотрен на остров Попова (без захода на Рейнеке) по пятницам: из Владивостока катамаран отправляется в 14:00, с острова – в 15:10.