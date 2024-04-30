Эксперт рассказал, как экологично провести майские каникулы

Использовать многоразовую посуду, не оставлять после себя мусор и при необходимости убрать его за другими. Как экологично провести майские праздники "Российской газете" рассказал создатель Центра Чистой Природы 12-15 и консультант по устойчивому развитию Александр Люкшин.

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По данным ВЦИОМ, мусор (21%), в том числе свалки, а также загрязнение водоемов (19%) - одни из самых острых проблем экологии.

"Используйте многоразовую посуду, чтобы не увеличивать количество мусора в природе. Одноразовая посуда не испаряется, а разлагается на полигоне на микропластик и нанопластик. Образуемые отходы рекомендую без остатков жидкости и пищи сложить в отдельный пакет и сдать на переработку экоцентр, либо в контейнер для вторсырья", - рассказал Люкшин.

По его словам, нужно быть готовым к тому, что когда вы приедете в красивое место, оно может быть загрязнено.

"Вы можете помочь и сделать его чище: для этого необходимо лишь несколько мешков и перчаток. Если вы видите в воде плавающую пластиковую бутылку, помните, что она постепенно образует фильтрат - это жидкость, наполненная маленькими химическими элементами, которые попадают через воду в организм человека. Если вы заметили их в водоеме, то лучше всего их извлечь, тем самым подав пример вашим детям и окружающим вас людям. Вы удивитесь, что другие тоже к этому подключатся. Если вы видите, что кто-то мусорит, не проходите мимо, не будьте безучастными. Попросите людей, чтобы они вывезли свои отходы, чтобы не превращать в свалку природные территории", - отметил он.

Эксперт добавил, что на природе не рекомендуется громко слушать музыку, это вредно для флоры и для фауны. Вибрация - это такой звуковой шум, который будет вредить и вам, и животным, сказал он.

"Я бы порекомендовал сделать цифровой детокс хотя бы на несколько часов во время выезда на природу. Выделите 10 минут времени спокойствия и тишины и побудьте наедине с природой. Природа по-настоящему наполняет человека и если не будет внешних факторов, вы это почувствуете", - советует Люкшин.

Также он рекомендует фиксировать загрязненные участки: если вы по дороге в точку отдыха увидите большие свалки или загрязнения, вы можете сфотографировать, сохранить геометку и отправить ее на "Добродел".

"Это позволит привлечь нужные службы для очищения этой природной территории, либо собственника этого земельного участка к его очищению", - рассказал Люкшин.

Также эксперт напомнил, что в особо охраняемых природных территориях костры разводить запрещено, а на других территориях важно сделать 20-сантиметровую яму, убрать травяной дерн и отложить его в сторону.