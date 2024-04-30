Тысячи россиян едут отдыхать на Баренцево море. Почему цены там выше, чем в Турции?

Этой зимой Мурманская область пережила настоящий туристический ажиотаж. Уже в начале января в гостиницах региона все номера были забронированы до конца марта. Большинство ехало на Кольский полуостров, чтобы увидеть северное сияние. У профессионального охотника за этим природным явлением, гида по Мурманской области и создателя турагентства «Мурмания» Владимира Онацкого работы было предостаточно. А ведь еще десять лет назад никто представить не мог, что туристы потянутся на север не только из других регионов, но и из других стран. Владимир рассказал «Ленте.ру», что было здесь до того, как на берегу Баренцева моря открыли первый ресторан, как познакомиться с настоящими саамами, куда улететь от суеты на вертолете и как вообще вести себя на Русском Севере, чтобы по-настоящему отдохнуть.

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Когда все только начиналось

В 2007 году, когда Владимир Онацкий получал диплом историка и краеведа, туризм в Мурманской области понятием был весьма условным. Говоря проще, его не было тут вообще. Только приезжали время от времени люди, чтобы покататься на лыжах в Хибинах или рыбу половить.

«Учился я, можно сказать, для общего развития, — вспоминает Владимир. — Что делать в Мурманске с таким образованием, было непонятно. Но благодаря университету я увлекся археологией и начал ездить в археологические экспедиции по всей стране. И ко мне в гости сначала приезжали коллеги, а потом они начали передавать мои контакты дальше, и заработало сарафанное радио. На этих первых гостях я, как на кошках, и натренировался».

Дело было в 2012-2013 годах, когда по Кольскому полуострову если кто и водил экскурсии, то это были разовые акции. Это сейчас, по словам Владимира, например, в поселке Териберка на берегу Баренцева моря каждый день можно встретить несколько сотен, а иногда и тысяч туристов. Тогда не было никого.

«Это было время полного уединения, — вспоминает гид. — Мы с друзьями просто приезжали туда, садились на берег великого океана и смотрели в даль. И не было вокруг еще ни гостиниц, ни ресторанов, ни магазинов. Только тишина, море и Север».

По следам «Левиафана»

Все изменилось в 2014 году. Присоединение Крыма к России, падающий курс рубля, санкции — все это заставило множество людей, привыкших проводить отпуск за границей, переориентироваться на регионы родной страны. Помимо предложений погреться на берегу Черного моря, уже были возможности отправиться в более экзотичные места — например, на озеро Байкал, на Алтай или на Чукотку. А в Мурманской области Владимир Онацкий и его немногочисленные коллеги возили туристов на берега северных морей. Правда, Владимир делал это только по выходным, а в будни чинил банкоматы, постепенно осознавая, что за пару дней гидом зарабатывает больше, чем за месяц обслуживания банковского оборудования.

«В то время на экраны вышел фильм “Левиафан”, где, помимо прочего, была очень красиво показана северная природа, — продолжает Владимир. — Это стало хорошей подсказкой для людей. Так что туристами первой волны были те, кто ехал как раз по следам “Левиафана”. Они хотели побывать в местах, где проходили съемки».

С банкоматами Владимир довольно быстро распрощался и наконец полностью посвятил себя тому, что ему по-настоящему нравилось: стал гидом по Мурманской области. Одно время работал сам, потом сотрудничал с одним из сайтов, помогающим гидам и туристам найти друг друга. Через некоторое время спрос вырос настолько, что пришлось открывать свою турфирму, набирать людей и обучать других водить экскурсии.

«У меня две квартиры в Мурманске было, и я их продал, чтобы вложить деньги в дело, купить оборудование, машины, технику, арендовать офис и сделать много рекламы, — говорит Владимир. — И завертелось все».

Море, люди и очень много рыбы

«Спрашиваешь, что первым делом нужно увидеть на Севере, ответ один: море».

Здесь оно благодаря одной из веток теплого Гольфстрима льдом не покрывается. Так что в Мурманской области и морозы, подобные сибирским, бывают нечасто. Средняя температура зимой здесь редко опускается ниже минус десяти градусов по Цельсию.

«Зато рыбы — завались, — говорит Владимир. — Как только ледник, который в свое время покрывал весь Кольский полуостров, сошел, люди сюда пришли рыбу и морских животных ловить. Дело было около девяти тысяч лет назад».

Уже в начале нашей эры здесь появились саамы, а вслед за ними — поморы. Они и осваивали Север — строили поселения, ловили рыбу, охотились и со временем стали частью большой России.

«После революции период тут был смутный, — говорит Владимир. — Впрочем, в 1960-е советская власть решила вложить в Мурманск очень много денег, чтобы сделать его рыбной столицей всего Союза. И сюда поехали люди, чтобы работать в рыбной промышленности».

Вот только в 90-е все это начало рушиться, народ стал уезжать. В итоге сейчас в Мурманске живет примерно 260-270 тысяч человек — почти вполовину меньше, чем было в 80-х годах. Может быть, так оно и останется. Может быть, еще меньше будет, потому что рыбное производство сейчас восстанавливают, но так много рук благодаря роботизации там уже не требуется. А может случиться и так, что людей тут будет больше.

«Есть же сейчас множество строящихся проектов — транспортные узлы, перевалочные пункты, — продолжает Владимир. — Люди приезжают их строить, значит, по логике вещей, кто-то может здесь остаться».

Поселок на самом севере

Северные туристические маршруты зависят от сезона: зимой — одни, летом — другие. Но маленькое село Териберка, почти исчезнувшее с карты несколько лет назад, входит во все. Фактически это российский край света. За ним пока только Северный Ледовитый океан до самого горизонта и где-то вдали — Северный полюс.

«Последнее время в Териберскую губу начали горбатые киты заходить, — говорит Владимир. — К кораблю подплывают и смотрят на тебя. Ощущение и зрелище потрясающие! Мы там не так давно целую стаю косаток встретили. Они как раз вокруг нашего корабля тюленей гоняли»

Вместе с туристами сюда пришли новые блага цивилизации. В Териберке уже работает девять ресторанов, еще несколько строятся, а заселиться можно на одну из нескольких ближайших турбаз, снять номер в гостинице или остановиться в хостеле. Любоваться красотами природы тут стало намного комфортнее, но об уединении пришлось забыть.

«Териберка — изначально поморский поселок, — говорит Владимир. — Но в постсоветское время его сильно потрепало, а с приходом сюда туризма появилось так много новых построек, что аутентичность стала теряться. Не берусь судить, хорошо это или плохо. С одной стороны, теперь тут инфраструктура есть, а с другой — часть духа ушла».

Хранители традиций и тишины

Пусть в Териберке теперь много новодела, а помимо русского языка регулярно можно услышать китайский, хинди, тайский и многие другие, традиции на Русском Севере сохраняются бережно. К примеру, в других местах Мурманской области саамы создают свои деревеньки, чтобы знакомить туристов со своей культурой.

«Хранят свою культуру и поморы, для которых многие традиции до сих пор — часть жизни. Саамских деревень тут довольно много — от абсолютно ширпотребных до аутентичных и восхитительных, — говорит Владимир. — Например, есть место, созданное одной семейной парой. Они в Финляндии обучались туризму. Там есть все, что можно себе представить: саамские жилища, национальные костюмы, обереги и так далее. Если хочется об этом народе узнать побольше, это самое место. Там еще и расскажут все очень подробно. А есть такие деревни, где турист денег заплатит, а ничего толком не получит и не узнает».

С поморскими традициями дело обстоит не так просто. Отдельных деревень, построенных специально для туристов, тут нет. Зато есть места, где люди живут из века в век и сами хранят свою культуру.

«Такие деревни есть у Белого моря, — говорит Владимир. — На Терском берегу люди и обряды, и песни свои сохранили. Там можно и в уединении побыть, ведь это направление еще не так раскручено. Массово туда люди пока не поедут. Есть у нас даже такие места, куда попасть можно раз в месяц на корабле или раз в неделю на вертолете. Полный отрыв от суеты».

А еще есть аметистовые пляжи на Терском берегу Белого моря, где эти полудрагоценные фиолетовые камни лежат прямо под ногами, Кузоменьская пустыня с красными песками, где бегают дикие лошади и вымогают у туристов еду. По пути в Кандалакшу можно побывать в Кандалакшском лабиринте — тысячелетнем сооружении неизвестного происхождения и назначения. В тех же краях расположено уникальное и труднодоступное место — остров на озере Канозеро, на одной из скал которого древние люди оставили нам настоящую летопись своей первобытной жизни.

«И у нас есть полуострова Средний и Рыбачий, — продолжает Владимир. — В Териберке невероятно красиво, а там — в десять раз красивее. Вот только ехать туда еще в десять раз сложнее и в четыре раза дороже. Дороги там остались только военные и монастырские. Три дня трястись. Но это того стоит».

Сейдозеро, куда не каждый попадет

Есть на Севере места, о которых до сих пор легенды ходят. Попасть туда непросто, и для туристов этот вид отдыха считается экстремальным. Например, до Сейдозера, которое некоторые называют местом силы, можно только пешком дойти с рюкзаком за плечами. И поход такой длится пять дней.

«Сейд в переводе с саамского — святой или священный, — говорит Владимир. — Про это озеро до сих пор истории разные рассказывают, причем не древние, а актуальные. Сам не раз слышал».

Так, один человек отправился со своей девушкой в поход к Сейдозеру. Все было хорошо: горы, небо, романтика... Только вот в какой-то момент девушка упала и потеряла сознание. Ее спутник бросился на помощь, стал приводить ее в чувство, а она глаза открыла и говорит не своим голосом: «По какой дороге сюда шли, по такой и назад идите, а то вам конец». Когда девушка совсем в себя пришла, сказала, что ничего не помнит. Только звон колокольчиков перед самым падением слышала — и все.

«Этот человек теперь туда не ходит, — говорит Владимир. — И это не единственная история. Другой на машине в ту сторону ехал. Хотел ее в одном месте оставить, откуда до озера ближе. За пару километров до места автомобиль заглох».

На буксире довезли машину до города, отправили в сервис, всю осмотрели, а поломок не нашли. И завелась она сразу и без проблем. Так что владелец снова по старому маршруту поехал, но опять неудачно.

«Перед ним фура шла, — говорит Владимир, — так у нее из-под колеса камень вылетел — и прямо тому парню в лобовое стекло. В этом стекле напротив лица водителя и застрял. Тот подумал: “Я все понял”, — и дал заднюю».

Кто знает, может, шаманы сказали бы, что эти трое местным духам не понравились или силы, что живут на озере, от чего-то их уберегли. Кто-то скажет, что это было просто совпадение, ведь не со всеми по пути туда происходит что-то подобное.

«Я сам на Сейдозере раза четыре был, — говорит Владимир. — Оно само по себе красивое — окружено подковой из гор Ловозерских тундр. А на одном из склонов изображена огромная фигура человека. Мох так вырос. Как, почему — не знаю. А фигуру эту называют Куйва. Это великан из саамских сказок».

Туристы хорошие, туристы сложные и гиды необходимые

Люди на Север едут разные. Многие ищут тут чего-то необычного, а еще мечтают встретиться с северным сиянием.

«Это, кстати, неправда, что оно бывает только зимой, — говорит Владимир. — Его у нас можно увидеть где-то с 1 сентября и по 20 апреля. Мы за ним охотимся. У нас есть возможность получать фото со спутника, так что мы каждый день видим, где у нас есть кусочек чистого неба, и едем туда. Очень редко случается, чтобы человек пробыл у нас три дня и северного сияния не увидел. Мы выезжаем, если к нам прилетели хорошие параметры солнечной активности и есть чистое небо».

Большинство аудитории Владимира — молодые женщины из Москвы, приезжающие в Мурманск с семьями и друзьями. Жители Петербурга и других регионов — в меньшинстве. С иностранцами он работает редко, но коллеги говорят, что большинство туристов едут из Азии — из Китая, Индии, Таиланда и других стран. По словам местных гидов, приятнее всего работать с тайцами и китайцами из северных регионов КНР. Это люди дисциплинированные, воспитанные и спокойные. Но раз на раз не приходится.

«Среди российских туристов большинство — люди хорошие, искренне Севером интересующиеся, и это радует, — говорит Владимир. — Но без проблем не обходится. После ковида к нам потянулись те, кто привык к турецкому "олинклюзиву". Но тут, хотя мы и развиваемся стремительно, такого нет. Север — история совсем про другое. А у таких людей, избалованных дешевой Турцией, впечатление от поездки складывается не из красоты, которую они увидели, а из того, что полотенце в номере было не того цвета, кофе в отеле — не той крепости, а где-то их ждать не стали, когда они пришли на полчаса позже. А тут — свои нюансы, время тянуть и опаздывать нельзя. Куда-то дорогу могут перекрыть из-за метели, где-то к назначенному времени уже людей наберется столько, что лишнему человеку не попасть. Жаль, но пока не все люди понимают, куда едут и что гид тут нужен не только для того, чтобы истории рассказывать».

Здесь гиды — это проводники в изначальном смысле слова. Они не только знают дорогу в те или иные места, но умеют правильно и вовремя до них добираться, договариваться, чтобы точно куда-то попасть, да и заведения знают, в каких стоит пообедать, а в каких человек рискует здоровьем.

«У нас тут есть рестораны, в которых вкусно и уютно, а есть и те, где можно нарваться на плохую кухню и никакого удовольствия не получить, — говорит Владимир. — Вообще, на Севере лучше все уточнять, чтобы не попасть в неприятности. Здесь турист без гида будет страдать».

Кстати, арктическая кухня здесь — отдельная достопримечательность. Морские гребешки и ежи, крабы, треска, палтус, зубатка, а еще оленина с настойками и вареньем из местных ягод — попробовать можно все.

«Между прочим, у многих туристов вяленый ерш вызывает настоящую зависимость», — шутит Владимир.

Главное, что туристам не нравится: Север — это дорого. Но вышло это не из-за человеческой жадности. За полярным кругом или близко к нему так было всегда. Логистика другая, условия сложнее, сама экономика иначе работает, потому и цены выше. Местные рекомендуют: нет денег — подкопи и только потом приезжай. Экономить тут — себе дороже.

Правила Севера

Первое — бронируй все заранее. Например, за пару месяцев до Нового 2024 года в Мурманске нельзя было найти ни одного свободного номера в отеле, ни одной незабронированной квартиры. Да, туристическая инфраструктура здесь уже есть и становится все лучше, но пока тут по щелчку пальцев экскурсию не закажешь и жилье не снимешь. Путешествие на Север — мероприятие плановое, никак не спонтанное.

«Второе — не надо экономить, — говорит Владимир. — Например, люди приезжают, берут машины в аренду или ищут трансфер в ту же Териберку по цене 1000 рублей с человека. А кто водитель — непонятно. Это просто опасно. На Севере нужно знать, как ездить. У меня целая коллекция фото есть с перевернувшимися, улетевшими в кювет или заглохшими машинами. Да, у гида один автомобиль от 20 тысяч рублей будет стоить, зато доедут все целыми и невредимыми, все, что нужно, увидят и спокойно вернутся. А то недавно была история. В Териберке люди застряли, пишут в один наш чат, просят вытащить их оттуда на буксире. Выясняется: в Вологде взяли машину в аренду и поехали сюда. На лысой резине! А у нас тут до середины мая снег лежит».

Третье правило Севера — следи за временем, будь точен. Если нужно куда-то прийти или сесть к гиду в машину ровно в девять утра, надо сделать это ровно в девять утра и ни минутой позже, а то весь день может не по плану пойти, только время и деньги потратишь.

Четвертое правило — кем бы ты ни был, не хами. Как говорят здесь, на Севере нет лакейства, но есть душевность. На хамство тут реакция одна: гиды вежливо скажут, что такое поведение их представлениям о нормальной работе не соответствует, и попрощаются.

«Пятое правило — берите с собой теплую, непромокаемую и непродуваемую одежду и не верьте прогнозу погоды дольше, чем на день, — говорит Владимир. — Тут два моря вокруг и Атлантический океан рядом. Оттуда постоянно прилетает что-то внезапное — циклоны, метели, ураганы... Все меняется в считаные часы и даже минуты. А еще зимой захватите с собой жирный крем — например, обычный "Детский", чтобы избежать обморожения».

Новые идеи для северного туризма

Только в прошлом году, по Александра Елисеева, на Кольском полуострове побывали 590 тысяч туристов. А по результатам рейтинга, составленного сервисом tutu.ru, Мурманская область возглавила Топ-10 самых привлекательных регионов России для туристов.

«Сколько я видел историй: приезжает человек — везде был, все видел, ничем не удивить, — говорит Владимир. — А потом он сидит в ресторане в Териберке, хлещет водку стаканами и клянется: “Боже мой, все ожидал увидеть, но такой красоты даже не представлял!”».

Туристическая инфраструктура развивается здесь рекордными темпами. За десять лет здесь буквально с нуля были построены отличные отели, открылись прекрасные рестораны, а главное — появились профессиональные гиды, туристические компании и хороший сервис.

Как говорится, это не предел, и на Севере есть еще множество мест, которые в будущем могут составить той же Териберке серьезную конкуренцию.

«Например, есть поселок Дальние Зеленцы. Он находится на берегу того же моря в 40 километрах от Териберки. И там — полное единение с природой. Ничего другого нет. Или есть остров Кильдин, который является зоной регламентированного пребывания. Туда пока просто так, без пропуска, не попадешь, а там — берег высотой в 300 метров, и под ногами где-то внизу море плещется».

Есть здесь и самая глубокая в мире Кольская скважина, и город Никель — легендарный промышленный центр, вокруг которого одно время из-за химии была просто выжженная земля. Сейчас природа там постепенно восстанавливается, а в городе думают о том, как популяризовать здесь промышленный туризм. Там начинают проводить интересные фестивали, организовывают экскурсии в настоящую шахту. Владимир Онацкий за этим внимательно наблюдает и надеется, что это направление будет популярным.

Но самое важное — это люди.

«У нас тут свой менталитет, — говорит Владимир. — На Севере никогда не было крепостного права, так что люди привыкли жить и дышать здесь свободно, никого не облизывать и ни перед кем не заискивать, но всегда отвечать душевностью тем, кто приезжает к нам с искренним любопытством и с открытой душой».

Вот и выходит, что только когда с открытым сердцем приезжаешь в Мурманскую область, она тебе тоже открывается — как и все, кто здесь живет. И это самое главное правило путешествия на Север.