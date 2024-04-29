Названа средняя стоимость летнего тура по России

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали и озвучили, сколько в среднем будет стоить летний тур по стране.

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По данным ведомства, летний отдых в России на двоих человек обойдется в 50-70 тысяч рублей вместе с перелетом. Сумма рассчитана для 10-12 дней отдыха. Гораздо больше придется заплатить за путевку в санаторий, где в среднем две недели пребывания на одного человека встанут в 80-90 тысяч рублей.

Разумеется, отдых за границей обойдется куда дороже. Тем более, что, как сообщили все в том же АТОР, «шквала скидок» в этом году в условную Турцию ожидать не стоит. По словам вице-президента ассоциации Артура Мурадяна, могут вернуться горячие путевки, но только в начале сезона. Прямо сейчас среди заграничных курортов в пятерку самых популярных входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Абхазия.