Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи начинает открывать летние маршруты для туристов

Летний туристический сезон в горах «Роза Хутор» в Сочи открылся в минувшее в воскресенье, 28 апреля, сообщили в пресс-службе горного курорта.

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В этом году программа летнего отдыха для взрослых и детей пополнилась возможностью пройтись по новой пешей тропе «Путь к альпакам», протяженностью около 1 километра. Туристический маршрут проложен от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак «Пача мама», говорится в сообщении.

Стало известно, что в этом летнем сезоне гостям курорта «Роза Хутор» будет предложено 29 пеших троп, которые откроются постепенно, исходя из погодных условий. По большинству из них можно будет гулять в середине июня, первыми в начале мая станут доступны тропы в Горной Олимпийской деревне.

Посетители курорта также могут воспользоваться велосипедными маршрутами. Свою работу продолжат круглогодичные аттракционы, а именно: подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.