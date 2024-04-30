Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы за несоблюдение мер безопасности в трудных походах

Депутаты Госдумы работают над изменениями в законодательство, согласно которым туристические группы получат ответственность за несоблюдение мер безопасности на трудных маршрутах. Пока в законах есть пробел: туристов обязали сообщать спасателям о том, что они собираются в трудный поход, но ответственности за несоблюдение этого пункта еще не ввели, сообщает ИА DEITA.RU.

© unsplash

В парламенте рассказали, что разработанный документ еще не отдали на рассмотрение депутатам, но его уже заранее поддержали в МЧС и в Минюсте. Согласно статистике, туристы, которые не сообщают о будущем путешествии по сложной местности, в несколько раз чаще нуждаются в спасении. Из трех случаев выезда МЧС в труднодоступные места только один связан с «зарегистрированными» путешественниками.

Уточняется, что такие инициативы были и раньше, но законопроекты не проходили дальше в Госдуме. Предлагалось штрафовать и участников похода, и организаторов – конечно, на разные суммы, но довольно внушительные. Речь шла о 10 тысячах рублей для участников и 50 тысячах рублей для организаторов, не считая должностных лиц.

Несмотря на то, что действующее требование сейчас уже есть, оно уведомительного порядка. То есть, МЧС не разрешает или запрещает посещать маршруты по трудной местности, в том числе пещерах, горах, на воде. Речь идет о том, чтобы туристы и организаторы сами себя обезопасили на случай опасности, сообщив, где будет идти их группа. Впрочем, если туристическая организация серьезная, она и сама заинтересована в соблюдении всех мер безопасности. Частным и семейным же группам рекомендуют взять с собой проводника, опытного инструктора.