В АТОР рассказали о росте популярности санаториев в РФ

Люди начали обращать внимание на них во времена пандемии COVID-19.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила, что в рамках оздоровительного отдыха предусмотрены СПА, сбалансированное питание и физиопроцедуры.

«Почему у нас в Кавминводах мест нет? Потому что у нас не только люди пенсионного возраста и не только члены профсоюза отдыхают теперь в санаториях, но и молодое поколение. Эта тенденция сформировалась на самом деле во время и после пандемии. Потому что очень многим, тем, кто тяжело перенёс COVID, нужны были реабилитационные процедуры. Это даже такое оздоровительное СПА только ещё и с правильным питанием, ещё с какими-то физиопроцедурами. Люди стали просто по-другому относиться к своему здоровью. Именно во время пандемии произошло такое обострение. Сейчас мы, в хорошем смысле, пожинаем плоды».

Ломидзе отметила, что в России есть современные санатории, они находятся в крупных населённых пунктах.

«Перспективы развития огромные. Потому что, во-первых, санатории есть в каждом регионе. Понятно, что диапазон уровня очень разный. И в Московской области, и в Ленинградской области, и даже в самом Санкт-Петербурге есть современные полноценные санатории с оздоровлением именно. Это не медицина, а именно оздоровление, правильные процедуры, правильная физиотерапия, правильное питание. Они мегасовременные, с приложением, в котором тебе заранее напоминают, когда у тебя завтра процедуры, с возможностью сдать анализы, с осмотром врача и так далее».

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