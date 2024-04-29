В Сочи досрочно начался летний курортный сезон

Летний туристический сезон в горах Сочи досрочно стартовал 28 апреля, а вместе с ним открылась и новая километровая пешая тропа «Путь к альпакам», рассказали в пресс-службе курорта.

«Роза Хутор» как и всегда подготовила интересную программу, которая придется по душе, как взрослым, так и детям.. В этом году главной новинкой стала тропа, ведущая от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак «Пача мама».

Всего в Сочи сейчас насчитывается 29 пеших трон, которые будут начинать работать постепенно, в зависимости от погоды и количества туристов. По большей части маршрутов можно будет пройти уже в середине июня.

Напомним, обычно летний сезон начинается 1 мая, но в этом году праздники отмечаются раньше, поэтому и летняя концепция курорта постепенно начинает оживать.

Ранее в Сочи оборудовали для инвалидов 68 пляжей из 170. Также стало известно, что цены на размещение в гостиницах Сочи за год выросли на 17,3%.