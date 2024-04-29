Порядка 6 млн туристов ожидается летом в Республике Крым, если существенно не вырастут цены на проживание в отелях, рассказал ТАСС директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Что касается Республики Крым, турпоток однозначно будет больше, чем в прошлом году. Мой прогноз, что это будет порядка 6 млн туристов при условии, что цены будут примерно на 30% ниже, чем аналогичная звездность в Сочи. То есть если в Сочи номер стоит 10 тыс. рублей в сутки, то аналогичный номер в Крыму должен стоить около 6 500. При этом условии порядка 6 млн отдыхающих приедут", - сказал он, отметив, что если отели решат повысить цены, то они потеряют поток.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что пока в республике не фиксируют существенного роста цен на туры в регион, хотя возможны точечные повышения.

По данным Минтуризма республики, Крым занимает первое место среди регионов ЮФО по продолжительности пребывания туристов в коллективных средствах размещения. Традиционно лидерами по приему отдыхающих являются Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Саки и Феодосия.