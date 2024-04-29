В Тамбовской области открывается туристический сезон

В Парке культуры и отдыха в Тамбове открылся туристический сезон. Впервые здесь появился мобильный туристско-информационный центр, сотрудники которого расскажут желающим, где отдохнуть в Тамбовской области, а также предложат сувениры.

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Также в парке появится деловой центр, где можно будет принять участие в мастер-классах и и экскурсиях. Также посетители парка смогут прослушать лекции, подготовленные Молодёжным туристическим клубом ТГТУ «Эдельвейс», посоревноваться на скорость установки палатки, отдохнуть на импровизированной туристическим клубом «Чижик» стоянке.