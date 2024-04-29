В Тамбовской области открывается туристический сезон
В Парке культуры и отдыха в Тамбове открылся туристический сезон. Впервые здесь появился мобильный туристско-информационный центр, сотрудники которого расскажут желающим, где отдохнуть в Тамбовской области, а также предложат сувениры.
Также в парке появится деловой центр, где можно будет принять участие в мастер-классах и и экскурсиях. Также посетители парка смогут прослушать лекции, подготовленные Молодёжным туристическим клубом ТГТУ «Эдельвейс», посоревноваться на скорость установки палатки, отдохнуть на импровизированной туристическим клубом «Чижик» стоянке.
«Важно вести ежедневную работу по привлечению туристов. Мы должны рассказать, что в регионе есть все условия для хорошего и разнообразного отдыха», — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.