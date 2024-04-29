Названы самые популярные направления для туристов-одиночек

Россиянам, предпочитающим путешествовать в одиночестве, следует отправиться на Алтай, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, Алтай является лучшим местом, где можно «подзарядиться» и отдохнуть от городской суеты.

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Это место ежегодно притягивает огромное количество туристов. Многие путешественники называют Алтай местом силы, куда хочется поехать, чтобы «подзарядиться» и отдохнуть от суеты. Также можно отметить Байкал, туда можно отправиться в любое время года, чтобы насладиться пейзажами, — рассказала Ансталь.

Турэксперт отметила, что многие предпочитают путешествовать по Камчатке в компании друзей или вместе с семьей. Однако это направление также может стать хорошим вариантом для туристов-одиночек благодаря знаменитым природным достопримечательностям, пояснила она.

Если говорить о заграничных направлениях, то советую отправиться в город Убуд на Бали. Еще можно выделить Шри-Ланку. Остров славится невероятными пейзажами. Отельная база там тоже неплохая. Можно подобрать гостиницу с аутентичными номерами, которые будут подчеркивать атмосферу того места, — сказала Ансталь.

Путешественница также посоветовала посетить город Фетхие в Турции или Грузию тем туристам, которые боятся долгих перелетов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин констатировал, что Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва являются самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. С прошлого года среди туристов также повышается интерес к турам по Кавказу, подтвердил он, причем из-за большого спроса там даже наблюдается нехватка мест в гостиницах.